Количество серых кредиторов снова растет

Микрофинансовые компании часто критикуют за их жесткое отношение к заемщикам. Считалось, что в кризис их позиция еще и усугубится: мол, нужно пользоваться ситуацией. Однако по факту этого не случилось. Во II и III кварталах 2020 г. объемы выдач МФО росли слабо, динамика была ниже, чем в I квартале. Не произошло и взрывного роста займов «до зарплаты», их доля так и осталась на уровне примерно 1/3 портфеля. Просрочка растет темпами около 3 п. п. за квартал, что тоже выглядит весьма умеренно. Микрофинансисты часто одобряли и кредитные каникулы, и другие реструктуризации. Не наблюдалось и бума новых микрофинансовых структур, которые вроде должны были появиться в ответ на горячий спрос.