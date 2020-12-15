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Количество серых кредиторов снова растет

Их потенциальными клиентами являются 3–4 млн заемщиков
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Микрофинансовые компании часто критикуют за их жесткое отношение к заемщикам. Считалось, что в кризис их позиция еще и усугубится: мол, нужно пользоваться ситуацией. Однако по факту этого не случилось. Во II и III кварталах 2020 г. объемы выдач МФО росли слабо, динамика была ниже, чем в I квартале. Не произошло и взрывного роста займов «до зарплаты», их доля так и осталась на уровне примерно 1/3 портфеля. Просрочка растет темпами около 3 п. п. за квартал, что тоже выглядит весьма умеренно. Микрофинансисты часто одобряли и кредитные каникулы, и другие реструктуризации. Не наблюдалось и бума новых микрофинансовых структур, которые вроде должны были появиться в ответ на горячий спрос.

Более того, с рынка в этом году ушло множество игроков, причем впервые большая часть ушедших перестала существовать не из-за санкций регулятора, а добровольно. Получается, что к «уставшим банкирам» прибавились еще и «утомленные микрофинансисты», решившие закрыть лавочку, прежде чем убытки станут несовместимыми с работой. Регуляторные требования (хоть и не репрессивные) сыграли здесь ключевую роль: издержки микрофинансового бизнеса сейчас на порядок выше, чем лет 7–8 назад, а требование расчета долговой нагрузки оказывает давление на капитал МФО, при том что большинство их собственников не имеют ресурсов для докапитализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных