Вкус и привкус «Массандры»

О том, что «Массандру» купят именно структуры Ковальчука, уверенно говорили в отраслевом сообществе еще в конце 2019 г. Будущую сделку специалисты обсуждали в едином контексте с покупкой в декабре 2018 г. Тимченко и его партнерами хозяйства «Усадьба Дивноморское», выпускающего премиальные вина и ранее входившего в «Абрау-Дюрсо». В кулуарах эти события считали важным сигналом – инвестиции «таких людей» в винодельческие активы могут свидетельствовать о поддержке развития этой отрасли и служить знаком для делового сообщества, что настало время вывести российское виноделие на новый уровень.