Вкус и привкус «Массандры»Вместе с культовым брендом компания «Южный проект» купила и проблемы
Сделка недели на российском рынке – приватизация крымского объединения «Массандра» компанией «Южный проект», подконтрольной банку «Россия», – знаковое событие. «Массандра» – один из наиболее узнаваемых винодельческих брендов постсоветского пространства, ведущий свою историю от предприятия, заложенного еще в 1894 г. главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе князем Львом Голицыным. «Массандра» – важный элемент ДНК Крыма, вкус черноморских летних вечеров. Банк «Россия» – финансовый институт, крупнейшими акционерами которого являются Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко, давние знакомые президента Владимира Путина.
О том, что «Массандру» купят именно структуры Ковальчука, уверенно говорили в отраслевом сообществе еще в конце 2019 г. Будущую сделку специалисты обсуждали в едином контексте с покупкой в декабре 2018 г. Тимченко и его партнерами хозяйства «Усадьба Дивноморское», выпускающего премиальные вина и ранее входившего в «Абрау-Дюрсо». В кулуарах эти события считали важным сигналом – инвестиции «таких людей» в винодельческие активы могут свидетельствовать о поддержке развития этой отрасли и служить знаком для делового сообщества, что настало время вывести российское виноделие на новый уровень.