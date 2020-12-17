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Вкус и привкус «Массандры»

Вместе с культовым брендом компания «Южный проект» купила и проблемы
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

Сделка недели на российском рынке – приватизация крымского объединения «Массандра» компанией «Южный проект», подконтрольной банку «Россия», – знаковое событие. «Массандра» – один из наиболее узнаваемых винодельческих брендов постсоветского пространства, ведущий свою историю от предприятия, заложенного еще в 1894 г. главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе князем Львом Голицыным. «Массандра» – важный элемент ДНК Крыма, вкус черноморских летних вечеров. Банк «Россия» – финансовый институт, крупнейшими акционерами которого являются Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко, давние знакомые президента Владимира Путина.

О том, что «Массандру» купят именно структуры Ковальчука, уверенно говорили в отраслевом сообществе еще в конце 2019 г. Будущую сделку специалисты обсуждали в едином контексте с покупкой в декабре 2018 г. Тимченко и его партнерами хозяйства «Усадьба Дивноморское», выпускающего премиальные вина и ранее входившего в «Абрау-Дюрсо». В кулуарах эти события считали важным сигналом – инвестиции «таких людей» в винодельческие активы могут свидетельствовать о поддержке развития этой отрасли и служить знаком для делового сообщества, что настало время вывести российское виноделие на новый уровень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных