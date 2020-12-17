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Анонимные источники на поле интерпретаций

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Максим Иванов
Анонимный источник — человек недели /Depositphotos / PhotoXPress

2020 год, итоги которого все уже начинают подводить, может среди прочего стать годом борьбы за интерпретации тех или иных политических событий или решений. Причем инструментом этой борьбы гораздо чаще, чем обычно, оказывались «анонимные источники». Событий и решений много, значительная их часть кажется абсурдной. И люди, пытающиеся понять смысл или хотя бы получить объяснение происходящего, согласны на интерпретацию даже от анонимов. Несмотря на то что уровень доверия к «источникам, пожалевшим сохранить анонимность» и оставляет желать лучшего. Потому что понятно, что, например, для «источника в Кремле» грамотный вброс информации составляет неотъемлемую часть его работы. Да и в целом много принимающих решения лиц перешло на удаленку, а информация с Zoom-совещаний выносится менее конкретная.

Вот как возникает возможность для интерпретаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных