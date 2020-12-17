Анонимные источники на поле интерпретаций

2020 год, итоги которого все уже начинают подводить, может среди прочего стать годом борьбы за интерпретации тех или иных политических событий или решений. Причем инструментом этой борьбы гораздо чаще, чем обычно, оказывались «анонимные источники». Событий и решений много, значительная их часть кажется абсурдной. И люди, пытающиеся понять смысл или хотя бы получить объяснение происходящего, согласны на интерпретацию даже от анонимов. Несмотря на то что уровень доверия к «источникам, пожалевшим сохранить анонимность» и оставляет желать лучшего. Потому что понятно, что, например, для «источника в Кремле» грамотный вброс информации составляет неотъемлемую часть его работы. Да и в целом много принимающих решения лиц перешло на удаленку, а информация с Zoom-совещаний выносится менее конкретная.