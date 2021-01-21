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Как Европа борется с экстремизмом в интернете

«За твиты» арестовывают не только в России
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Максим Стулов / Ведомости

Вопрос о привлечении к ответственности за экстремизм и возбуждение вражды в интернете уже много обсуждался, но каждый новый случай вызывает очередную дискуссию на повышенных тонах. В январе такие споры спровоцировало заключение под стражу оператора ФБК Павла Зеленского – мол, «он никого не трогал, не травил, не бил, не грабил, а просто написал два твита с критикой политики Путина и приглашением к ее обсуждению». На деле в твитах Зеленского я как юрист вижу призывы не только к силовой расправе с властью вообще, но и призыв к репрессиям по отношению к конкретным ее представителям. В результате вполне, на мой взгляд, логично, что против него и возбудили дело о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Распространено мнение, что наказание якобы за «мысли в интернете» является чуть ли не эксклюзивным изобретением Кремля для расправы с политическими оппонентами. Это не так. Более того, практика борьбы с ненавистью сначала «вживую», а потом и в сети была в определенном смысле навязана России международным сообществом в рамках сверхмасштабной кампании борьбы против так называемых hate speech и hate crime (высказывания и преступления, связанные с разжиганием ненависти).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных