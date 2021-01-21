Как Европа борется с экстремизмом в интернете

Вопрос о привлечении к ответственности за экстремизм и возбуждение вражды в интернете уже много обсуждался, но каждый новый случай вызывает очередную дискуссию на повышенных тонах. В январе такие споры спровоцировало заключение под стражу оператора ФБК Павла Зеленского – мол, «он никого не трогал, не травил, не бил, не грабил, а просто написал два твита с критикой политики Путина и приглашением к ее обсуждению». На деле в твитах Зеленского я как юрист вижу призывы не только к силовой расправе с властью вообще, но и призыв к репрессиям по отношению к конкретным ее представителям. В результате вполне, на мой взгляд, логично, что против него и возбудили дело о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).