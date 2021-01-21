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Как быть рантье

Что делать на рынке вчерашним вкладчикам, рассчитывающим на пассивный доход
Михаил Ханов , управляющий директор ИК «Алго капитал»
Евгений Разумный / Ведомости

Массовый приток частных инвесторов на фондовый рынок в прошлом году вызван понятным желанием людей найти более высокую доходность, чем та, которую им предлагают по банковским депозитам. Сам собой возникает вопрос: какие стратегии наиболее эффективны для вчерашних вкладчиков, не готовых глубоко погружаться в тонкости рынка, а рассчитывающих на пассивный доход?

Максимальный пассивный безрисковый доход сегодня составляет 4,5% годовых в рублях и до 1% – в долларах США. Эталоном безрисковой долларовой доходности могут считаться госбумаги США. А к рублевым инструментам с минимальным уровнем риска относятся банковские депозиты, защищенные системой страхования вкладов, и государственные ОФЗ. Они и приносят те самые 4,5% – и это при инфляции 4,9%. Реальная же доходность по вкладам или ОФЗ может оказаться еще ниже, поскольку в России появился налог на проценты по вкладам, превышающим 1 млн руб., а также на купонный доход по всем облигациям, включая ОФЗ. Физические лица будут уплачивать с них 13% НДФЛ, что уводит доходность с учетом инфляции уже в отрицательную зону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных