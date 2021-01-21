Как быть рантье

Максимальный пассивный безрисковый доход сегодня составляет 4,5% годовых в рублях и до 1% – в долларах США. Эталоном безрисковой долларовой доходности могут считаться госбумаги США. А к рублевым инструментам с минимальным уровнем риска относятся банковские депозиты, защищенные системой страхования вкладов, и государственные ОФЗ. Они и приносят те самые 4,5% – и это при инфляции 4,9%. Реальная же доходность по вкладам или ОФЗ может оказаться еще ниже, поскольку в России появился налог на проценты по вкладам, превышающим 1 млн руб., а также на купонный доход по всем облигациям, включая ОФЗ. Физические лица будут уплачивать с них 13% НДФЛ, что уводит доходность с учетом инфляции уже в отрицательную зону.