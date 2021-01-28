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Розничные инвесторы смогли победить хедж-фонды

В одном, отдельно взятом случае
Илья Виноградов
Розничный инвестор — человек недели /Максим Стулов / Ведомости

Американская розничная сеть GameStop продает компьютерные и видеоигры на физических носителях, игровые приставки и аксессуары. То есть представляет собой вымирающий вид – игры сегодня покупают в основном онлайн. Почему же ее акции взлетели с начала года больше чем на 850% и этот рост обсуждают аналитики и инвесторы по всему миру? Все благодаря обычным людям – рядовым розничным инвесторам, которые договорились на Reddit «отомстить» шорт-продавцам из хедж-фондов, ставившим на падение акций компании (они и падали – на протяжении шести лет до 2020 г.). В итоге, отмечает Business Insider со ссылкой на аналитическую фирму S3 Partners, шорт-селлеры потеряли в январе $3,3 млрд. Только за один день 22 января потери составили $1,6 млрд. The Wall Street Journal назвала происходящее «гладиаторским поединком между участниками форумов Reddit и шорт-селлерами». И признала поражение последних в виде их отказа от дальнейшей игры на понижение и победу первых в виде их возросшего влияния на фондовый рынок.

Феномен розничного инвестора относительно нов. Но большинство аналитиков сходятся во мнении, что стремительный рост количества таких инвесторов, обеспечиваемый свободными средствами населения и интернет-сервисами вроде Robinhood, которые помогают вложить эти средства в акции, сопровождается не менее стремительным ростом количества плохих инвестиционных советов. В целом отношение розничных инвесторов к рынку и процесс принятия ими решений кардинально отличаются от привычного подхода. «Есть целая группа инвесторов, которых не заботят показатели компании. Их интересует только одно: чтобы в результате кому-то было хуже», – заявил Financial Times бывший глава отдела по наблюдению за сетью интернет SEC США Джон Старк. По его словам, SEC может начать расследование в отношении некоторых пользователей Reddit, чьи высказывания могли ввести других участников в заблуждение и заставить их инвестировать в GameStop. Однако доказать факт манипуляции в таких случаях очень сложно, считают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных