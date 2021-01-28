Розничные инвесторы смогли победить хедж-фонды

Американская розничная сеть GameStop продает компьютерные и видеоигры на физических носителях, игровые приставки и аксессуары. То есть представляет собой вымирающий вид – игры сегодня покупают в основном онлайн. Почему же ее акции взлетели с начала года больше чем на 850% и этот рост обсуждают аналитики и инвесторы по всему миру? Все благодаря обычным людям – рядовым розничным инвесторам, которые договорились на Reddit «отомстить» шорт-продавцам из хедж-фондов, ставившим на падение акций компании (они и падали – на протяжении шести лет до 2020 г.). В итоге, отмечает Business Insider со ссылкой на аналитическую фирму S3 Partners, шорт-селлеры потеряли в январе $3,3 млрд. Только за один день 22 января потери составили $1,6 млрд. The Wall Street Journal назвала происходящее «гладиаторским поединком между участниками форумов Reddit и шорт-селлерами». И признала поражение последних в виде их отказа от дальнейшей игры на понижение и победу первых в виде их возросшего влияния на фондовый рынок.