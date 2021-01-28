Идеология оскудела

С тех пор что-то сломалось. Пропагандистские машины генерируют нарративы, которые почти не несут отпечатка разных идеологий, повторяя друг друга чуть ли не дословно. Воскресный рассказ «Вестей недели» на канале «Россия» о митингах 23 января практически неотличим от репортажа CNN о событиях в вашингтонском Капитолии двумя неделями ранее. Западные политики озабочены тем, что Россия отказывает своим гражданам в праве на инакомыслие и «возвращается в сталинскую эпоху». Но и российские чиновники сетуют на цензуру в американских социальных сетях, а наши государственные СМИ сравнивают преследование инакомыслия в Америке с «четырьмя миллионами доносов» в сталинском СССР. Если дело пойдет так и дальше, то Марии Захаровой и Джен Псаки можно будет использовать пресс-релизы друг друга, меняя в них только название государств.