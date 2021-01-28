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Идеология оскудела

Пропаганда в российских и американских СМИ стала одинаковой
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

Еще пару-тройку лет назад все было в порядке. Западные СМИ привычно клеймили нарушения прав человека в России. Российский официоз отвечал, что наша страна стоит на страже традиционных ценностей – не то что у них там, на Западе. Мировая медийная машина работала на принципах «политики ценностей». Поскольку ценности были отдельные, то разной была повестка и направление перепалки.

С тех пор что-то сломалось. Пропагандистские машины генерируют нарративы, которые почти не несут отпечатка разных идеологий, повторяя друг друга чуть ли не дословно. Воскресный рассказ «Вестей недели» на канале «Россия» о митингах 23 января практически неотличим от репортажа CNN о событиях в вашингтонском Капитолии двумя неделями ранее. Западные политики озабочены тем, что Россия отказывает своим гражданам в праве на инакомыслие и «возвращается в сталинскую эпоху». Но и российские чиновники сетуют на цензуру в американских социальных сетях, а наши государственные СМИ сравнивают преследование инакомыслия в Америке с «четырьмя миллионами доносов» в сталинском СССР. Если дело пойдет так и дальше, то Марии Захаровой и Джен Псаки можно будет использовать пресс-релизы друг друга, меняя в них только название государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных