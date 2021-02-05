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Когда полиция может бить

Как отвечает на этот вопрос ЕСПЧ
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Максим Стулов / Ведомости

Один из самых горячих вопросов последних дней – адекватность действий российского ОМОНа во время несанкционированных акций. Являются эти действия чрезмерно жестокими или они все же соответствуют ситуации и допустимы с точки зрения закона?

Начало эмоционального обсуждения этой проблемы было положено печальным и широко растиражированным инцидентом: омоновец ударил женщину, ставшую у него на пути, ногой в живот. Он пришел потом к женщине в больницу, попросил прощения, и она его простила. Правда, все равно подала заявление в СКР. Дело объяснимо вызвало множество комментариев от юристов, правозащитников и вообще «экспертов». Не касаясь, разумеется, деталей конкретного инцидента, конкретного омоновца и конкретной женщины, уместно обратить внимание на те нормы и принципы, которыми руководствуется и которые неоднократно применял в подобных делах Европейский суд. Впрочем, совсем абстрагироваться от конкретного случая все-таки не получится – и вот почему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных