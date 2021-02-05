Когда полиция может бить

Начало эмоционального обсуждения этой проблемы было положено печальным и широко растиражированным инцидентом: омоновец ударил женщину, ставшую у него на пути, ногой в живот. Он пришел потом к женщине в больницу, попросил прощения, и она его простила. Правда, все равно подала заявление в СКР. Дело объяснимо вызвало множество комментариев от юристов, правозащитников и вообще «экспертов». Не касаясь, разумеется, деталей конкретного инцидента, конкретного омоновца и конкретной женщины, уместно обратить внимание на те нормы и принципы, которыми руководствуется и которые неоднократно применял в подобных делах Европейский суд. Впрочем, совсем абстрагироваться от конкретного случая все-таки не получится – и вот почему.