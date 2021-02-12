Зачем бизнесу инвестировать в фундаментальную науку

До недавних пор у нас считалось, и небезосновательно, что вложения в фундаментальную науку – удел исключительно государства. Ну или в лучшем случае каких-то специализированных фондов, институтов развития и т. д. Что касается бизнеса, то его «поляной» были прикладные исследования и разработки – то, что можно относительно быстро внедрить и использовать в своей сфере. Этот подход казался логичным и понятным. Я и сам до недавнего времени его придерживался.