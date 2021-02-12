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Зачем бизнесу инвестировать в фундаментальную науку

Инвесторам пора заходить на более ранние стадии проектов, считает Владимир Потанин
Владимир Потанин , бизнесмен
Евгений Разумный / Ведомости

До недавних пор у нас считалось, и небезосновательно, что вложения в фундаментальную науку – удел исключительно государства. Ну или в лучшем случае каких-то специализированных фондов, институтов развития и т. д. Что касается бизнеса, то его «поляной» были прикладные исследования и разработки – то, что можно относительно быстро внедрить и использовать в своей сфере. Этот подход казался логичным и понятным. Я и сам до недавнего времени его придерживался.

Но в прошлом году я изменил свое отношение к этой теме, что в результате и привело к моему решению поддержать создание Лаборатории программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова. Должен отметить, что раньше мне не приходилось вкладываться в фундаментальную науку. Были у «Интерроса» проекты в области хайтека, например водородной энергетики, была многолетняя программа поддержки талантливых студентов российских вузов, но непосредственно с высокой наукой мы не сталкивались. Как часто бывает, помог случай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных