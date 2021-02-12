Зачем бизнесу инвестировать в фундаментальную науку

Зачем бизнесу инвестировать в фундаментальную наукуИнвесторам пора заходить на более ранние стадии проектов, считает Владимир Потанин
До недавних пор у нас считалось, и небезосновательно, что вложения в фундаментальную науку – удел исключительно государства. Ну или в лучшем случае каких-то специализированных фондов, институтов развития и т. д. Что касается бизнеса, то его «поляной» были прикладные исследования и разработки – то, что можно относительно быстро внедрить и использовать в своей сфере. Этот подход казался логичным и понятным. Я и сам до недавнего времени его придерживался.
Но в прошлом году я изменил свое отношение к этой теме, что в результате и привело к моему решению поддержать создание Лаборатории программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова. Должен отметить, что раньше мне не приходилось вкладываться в фундаментальную науку. Были у «Интерроса» проекты в области хайтека, например водородной энергетики, была многолетняя программа поддержки талантливых студентов российских вузов, но непосредственно с высокой наукой мы не сталкивались. Как часто бывает, помог случай.