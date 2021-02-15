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Донбасс ближе к Украине, чем принято считать

К «сохранению status quo» местные жители относятся хуже, чем к «возвращению на Украину»
Алексей Токарев , старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Anatolii STEPANOV / AFP

В Донецке новый инцидент – покушение на одного из высокопоставленных силовиков. Владимир Путин заявляет, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. А днем ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорит о минских соглашениях: «Мне иногда кажется, что они подписывались с пониманием того, что в нынешней редакции буквально выполнить их невозможно». При этом глава украинской бюрократии подчеркнул безальтернативность соглашений, но его слова, вырванные из контекста, тут же стали императивом в заголовках многих медиа: «Украина не выполнит соглашений».

Минские соглашения – это «Минский протокол» от 5 сентября 2014 г. и «Комплекс мер по выполнению минских соглашений» от 12 февраля 2015 г. Они подписаны от имени России и ОБСЕ послами Михаилом Зурабовым и Хайди Тальявини, от Украины – экс-президентом Леонидом Кучмой, от ЛНР/ДНР – их главами (на тот момент) Игорем Плотницким и Александром Захарченко (без указания должностей). Согласовывали текст президенты Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Ангела Меркель. Высший уровень их легитимации – единогласная резолюция Совета Безопасности ООН № S/RES/2202 от 17 февраля 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных