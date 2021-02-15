Донбасс ближе к Украине, чем принято считать

В Донецке новый инцидент – покушение на одного из высокопоставленных силовиков. Владимир Путин заявляет, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. А днем ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорит о минских соглашениях: «Мне иногда кажется, что они подписывались с пониманием того, что в нынешней редакции буквально выполнить их невозможно». При этом глава украинской бюрократии подчеркнул безальтернативность соглашений, но его слова, вырванные из контекста, тут же стали императивом в заголовках многих медиа: «Украина не выполнит соглашений».