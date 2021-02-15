Донбасс ближе к Украине, чем принято считать

Донбасс ближе к Украине, чем принято считатьК «сохранению status quo» местные жители относятся хуже, чем к «возвращению на Украину»
В Донецке новый инцидент – покушение на одного из высокопоставленных силовиков. Владимир Путин заявляет, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. А днем ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорит о минских соглашениях: «Мне иногда кажется, что они подписывались с пониманием того, что в нынешней редакции буквально выполнить их невозможно». При этом глава украинской бюрократии подчеркнул безальтернативность соглашений, но его слова, вырванные из контекста, тут же стали императивом в заголовках многих медиа: «Украина не выполнит соглашений».
Минские соглашения – это «Минский протокол» от 5 сентября 2014 г. и «Комплекс мер по выполнению минских соглашений» от 12 февраля 2015 г. Они подписаны от имени России и ОБСЕ послами Михаилом Зурабовым и Хайди Тальявини, от Украины – экс-президентом Леонидом Кучмой, от ЛНР/ДНР – их главами (на тот момент) Игорем Плотницким и Александром Захарченко (без указания должностей). Согласовывали текст президенты Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Ангела Меркель. Высший уровень их легитимации – единогласная резолюция Совета Безопасности ООН № S/RES/2202 от 17 февраля 2015 г.