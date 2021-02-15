Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Coca-Cola представила почти бумажную бутылку

Полностью без пластика пока обойтись не удалось
Илья Виноградов
Бумажная бутылка — вещь недели /Coca-Cola

Американская The Coca-Cola Company, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, концентратов и сиропов, представила на днях прототип бумажной бутылки для своей продукции. На фоне общемирового тренда по снижению вреда, наносимого экологии производственными предприятиями, компания ищет возможности избавиться от использования пластиковой тары. Согласно отчету, опубликованному в 2020 г. транспортной компанией Condor Ferries, ежегодно покупатели по всему миру приобретают 500 млрд пластиковых бутылок и тара из-под напитков составляет 14% всего мусора, который загрязняет природу.

Прототип бумажной бутылки разработан Coca-Cola в сотрудничестве с датской компанией Paper Bottle Company (Pobaco) – и пока не полностью сделан из бумаги. Бумажная форма содержит тонкий пластиковый вкладыш, чтобы налитая в бутылку жидкость не соприкасалась с бумагой. Кроме того, пластиковой пока осталась и крышка. Но после тестирования прототипа в «полевых условиях» работа над бутылкой, как ожидается, пойдет дальше – целью разработчиков является все-таки полностью бумажный сосуд.

«Так как бумаге противопоказан контакт с жидкостями, мы планируем использовать покрытие на растительной основе на внутренней стороне бутылки», – раскрыл планы коммерческий директор Pobaco Майкл Михельсен. По замыслу разработчиков в своем окончательном виде бутылка также сможет эффективно противостоять потере углекислого газа из шипучих напитков. Не забывают в Pobaco и о том, что в жидкость не должны попадать микрочастицы материала тары – бумажная бутылка не повторит ошибки пластиковой. Понятно, что новинка должна отвечать запросам производителей по разнообразию форм и возможности нанесения принтов, а также быть удобной в транспортировке.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных