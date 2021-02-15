Coca-Cola представила почти бумажную бутылку

Coca-Cola представила почти бумажную бутылкуПолностью без пластика пока обойтись не удалось
Американская The Coca-Cola Company, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, концентратов и сиропов, представила на днях прототип бумажной бутылки для своей продукции. На фоне общемирового тренда по снижению вреда, наносимого экологии производственными предприятиями, компания ищет возможности избавиться от использования пластиковой тары. Согласно отчету, опубликованному в 2020 г. транспортной компанией Condor Ferries, ежегодно покупатели по всему миру приобретают 500 млрд пластиковых бутылок и тара из-под напитков составляет 14% всего мусора, который загрязняет природу.
Прототип бумажной бутылки разработан Coca-Cola в сотрудничестве с датской компанией Paper Bottle Company (Pobaco) – и пока не полностью сделан из бумаги. Бумажная форма содержит тонкий пластиковый вкладыш, чтобы налитая в бутылку жидкость не соприкасалась с бумагой. Кроме того, пластиковой пока осталась и крышка. Но после тестирования прототипа в «полевых условиях» работа над бутылкой, как ожидается, пойдет дальше – целью разработчиков является все-таки полностью бумажный сосуд.
«Так как бумаге противопоказан контакт с жидкостями, мы планируем использовать покрытие на растительной основе на внутренней стороне бутылки», – раскрыл планы коммерческий директор Pobaco Майкл Михельсен. По замыслу разработчиков в своем окончательном виде бутылка также сможет эффективно противостоять потере углекислого газа из шипучих напитков. Не забывают в Pobaco и о том, что в жидкость не должны попадать микрочастицы материала тары – бумажная бутылка не повторит ошибки пластиковой. Понятно, что новинка должна отвечать запросам производителей по разнообразию форм и возможности нанесения принтов, а также быть удобной в транспортировке.