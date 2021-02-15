Coca-Cola представила почти бумажную бутылку

«Так как бумаге противопоказан контакт с жидкостями, мы планируем использовать покрытие на растительной основе на внутренней стороне бутылки», – раскрыл планы коммерческий директор Pobaco Майкл Михельсен. По замыслу разработчиков в своем окончательном виде бутылка также сможет эффективно противостоять потере углекислого газа из шипучих напитков. Не забывают в Pobaco и о том, что в жидкость не должны попадать микрочастицы материала тары – бумажная бутылка не повторит ошибки пластиковой. Понятно, что новинка должна отвечать запросам производителей по разнообразию форм и возможности нанесения принтов, а также быть удобной в транспортировке.