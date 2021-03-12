«Академик Мстислав Келдыш» лишится «Миров»Легендарное научное судно превратят в носитель глубоководных беспилотников
Минобрнауки готовит к модернизации легендарное научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш». В результате оно больше не будет использовать уникальные обитаемые глубоководные аппараты «Мир», способные погружаться на глубину до 6000 м. Как сообщил «Ведомостям» источник в министерстве и подтвердили два источника в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН (ИО РАН), в ходе модернизации «Келдыша» превратят в универсальную платформу только для необитаемых глубоководных аппаратов. Модернизация судна запланирована в нацпроекте «Наука 2018–2024», срок завершения работ – 31 декабря 2024 г.
Аппараты «Мир», которыми было оснащено судно, изготовлены в Финляндии в 1987 г. С борта одного из них на глубине 3750 м режиссер Джеймс Кэмерон снимал затонувший «Титаник». А в 2009 г. Владимир Путин на таком аппарате погружался в озеро Байкал на глубину около 1500 м. В 2015 г. «Мир-1» стал экспонатом музея Мирового океана в Калининграде, а сейчас «Мир-2» находится на хранении в порту Калининграда.