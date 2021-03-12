Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

«Академик Мстислав Келдыш» лишится «Миров»

Легендарное научное судно превратят в носитель глубоководных беспилотников
Денис Тельманов
Аппараты «Мир» — вещь недели /ТАСС

Минобрнауки готовит к модернизации легендарное научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш». В результате оно больше не будет использовать уникальные обитаемые глубоководные аппараты «Мир», способные погружаться на глубину до 6000 м. Как сообщил «Ведомостям» источник в министерстве и подтвердили два источника в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН (ИО РАН), в ходе модернизации «Келдыша» превратят в универсальную платформу только для необитаемых глубоководных аппаратов. Модернизация судна запланирована в нацпроекте «Наука 2018–2024», срок завершения работ – 31 декабря 2024 г.

Аппараты «Мир», которыми было оснащено судно, изготовлены в Финляндии в 1987 г. С борта одного из них на глубине 3750 м режиссер Джеймс Кэмерон снимал затонувший «Титаник». А в 2009 г. Владимир Путин на таком аппарате погружался в озеро Байкал на глубину около 1500 м. В 2015 г. «Мир-1» стал экспонатом музея Мирового океана в Калининграде, а сейчас «Мир-2» находится на хранении в порту Калининграда.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных