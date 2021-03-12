«Академик Мстислав Келдыш» лишится «Миров»

Аппараты «Мир», которыми было оснащено судно, изготовлены в Финляндии в 1987 г. С борта одного из них на глубине 3750 м режиссер Джеймс Кэмерон снимал затонувший «Титаник». А в 2009 г. Владимир Путин на таком аппарате погружался в озеро Байкал на глубину около 1500 м. В 2015 г. «Мир-1» стал экспонатом музея Мирового океана в Калининграде, а сейчас «Мир-2» находится на хранении в порту Калининграда.