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Основанный русским британский стартап поставил рекорд IPO

Arrival Дениса Свердлова оценен в $13,6 млрд
Илья Виноградов
Arrival — компания недели

Британский стартап Arrival, основанный бывшим замминистра связи России и одним из создателей бренда Yota – Денисом Свердловым, объявил 25 марта о начале торгов акциями компании на NASDAQ. Стартап стал публичной компанией, пройдя через так называемое обратное поглощение специализированной компанией – CIIG Merger Corp. Сделка позволила Arrival привлечь $660 млн при оценке в $13,6 млрд. В результате этот выход на биржу, согласно данным Dealogic, стал крупнейшим в корпоративной истории Великобритании – до этого рекорд принадлежал Granada Media, которая во время IPO в 2000 г. была оценена в $11,4 млрд.

Arrival была основана в 2015 г. для разработки и производства электрифицированного грузового транспорта для логистических компаний. Стартап обещает сделать свои электрические минивэны конкурентоспособными по цене с бензиновыми аналогами и со значительно более низкой общей стоимостью владения. Производство, как обещается, будет налажено на масштабируемых микрофабриках. Они роботизированы, но все равно требуют 250 человек в штате на одну фабрику, стоимость развертывания которой, по оценке Arrival, составляет $45–50 млн. В 2021 г. Arrival планирует запустить первые три фабрики: две – в США и одну – в Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных