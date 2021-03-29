Основанный русским британский стартап поставил рекорд IPO

Arrival была основана в 2015 г. для разработки и производства электрифицированного грузового транспорта для логистических компаний. Стартап обещает сделать свои электрические минивэны конкурентоспособными по цене с бензиновыми аналогами и со значительно более низкой общей стоимостью владения. Производство, как обещается, будет налажено на масштабируемых микрофабриках. Они роботизированы, но все равно требуют 250 человек в штате на одну фабрику, стоимость развертывания которой, по оценке Arrival, составляет $45–50 млн. В 2021 г. Arrival планирует запустить первые три фабрики: две – в США и одну – в Великобритании.