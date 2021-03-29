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Отключить Россию от SWIFT на практике будет непросто

Но это не значит, что этой системе не нужно строить альтернативу
Павел Самиев
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) – это международная система для осуществления трансграничных платежей и переводов /Dado Ruvic / Reuters

Разговоры о гипотетическом отключении России от SWIFT вышли на верхний политический уровень. На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о том, что санкционные устремления нарастают и действия США в этом плане могут быть «непредсказуемыми», отметил, что возможный уровень эскалации – это «большие» меры вроде отключения России от глобальной инфраструктуры или запрета на покупку российских госбумаг. SWIFT и платежные системы как раз относятся к такой критически важной финансовой инфраструктуре. Подобные прецеденты в мире случались лишь дважды – когда от SWIFT отключали Иран и КНДР.

Для того чтобы оценить вероятность и последствия аналогичных действий в отношении России, надо прежде всего понимать, что такое SWIFT. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) – это международная система для осуществления трансграничных платежей и переводов. Она позволяет быстро и безопасно переводить деньги как внутри страны, так и за рубеж. В мире более 12 000 банков подключено к SWIFT. Сама система – не американская, а европейская, со штаб-квартирой в Бельгии. Особенно любопытно, что Россия – в тройке лидеров в мире по количеству транзакций в рамках SWIFT и замыкает первую десятку стран по их объему. Так что с точки зрения бизнеса отключение России от этой системы болезненно не только для нас, но и для самой SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных