Перспективы уличного протеста могут измениться

В январе 2021 г. арест Навального вывел на улицы людей из сравнительно узкого слоя политизированных читателей оппозиционных блогов. Оппозиция не смогла добиться перелома в общественной атмосфере. Резко изменить ситуацию может «черный лебедь» – драматическое событие, которое нарушает инерционный сценарий. Неделю назад о чем-то подобном предупредил российского президента Джо Байден. «Будь готов», – сказал он Путину в интервью, в котором назвал своего российского коллегу «убийцей». Прямое давление США приведет к тому, что народ, наоборот, сплотится вокруг власти, но у Кремля есть и уязвимые места. Главное среди них – это Донбасс, ситуация в котором уже начала обостряться. Для Москвы это чревато «вилкой», в ответ на которую есть два хода – и «оба хуже».