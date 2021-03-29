Перспективы уличного протеста могут измениться

Перспективы уличного протеста могут изменитьсяКак может развиваться радикальный сценарий в России
Руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о подготовке новой кампании уличного протеста. Чтобы добиться роста числа протестующих, Волков и его команда придумали «принципиально новый ход»: конкретные даты протестных акций они не называют, но регистрацию желающих принять в них участие ведут. «Никто никогда еще не пробовал готовить протестный митинг как политическую кампанию», – объясняет Волков. С этим можно при желании поспорить, но важнее оценить не новизну политических технологий, а складывающийся политический контекст.
В январе 2021 г. арест Навального вывел на улицы людей из сравнительно узкого слоя политизированных читателей оппозиционных блогов. Оппозиция не смогла добиться перелома в общественной атмосфере. Резко изменить ситуацию может «черный лебедь» – драматическое событие, которое нарушает инерционный сценарий. Неделю назад о чем-то подобном предупредил российского президента Джо Байден. «Будь готов», – сказал он Путину в интервью, в котором назвал своего российского коллегу «убийцей». Прямое давление США приведет к тому, что народ, наоборот, сплотится вокруг власти, но у Кремля есть и уязвимые места. Главное среди них – это Донбасс, ситуация в котором уже начала обостряться. Для Москвы это чревато «вилкой», в ответ на которую есть два хода – и «оба хуже».