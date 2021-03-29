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Перспективы уличного протеста могут измениться

Как может развиваться радикальный сценарий в России
Алексей Сахнин
Андрей Гордеев / Ведомости

Руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о подготовке новой кампании уличного протеста. Чтобы добиться роста числа протестующих, Волков и его команда придумали «принципиально новый ход»: конкретные даты протестных акций они не называют, но регистрацию желающих принять в них участие ведут. «Никто никогда еще не пробовал готовить протестный митинг как политическую кампанию», – объясняет Волков. С этим можно при желании поспорить, но важнее оценить не новизну политических технологий, а складывающийся политический контекст.

В январе 2021 г. арест Навального вывел на улицы людей из сравнительно узкого слоя политизированных читателей оппозиционных блогов. Оппозиция не смогла добиться перелома в общественной атмосфере. Резко изменить ситуацию может «черный лебедь» – драматическое событие, которое нарушает инерционный сценарий. Неделю назад о чем-то подобном предупредил российского президента Джо Байден. «Будь готов», – сказал он Путину в интервью, в котором назвал своего российского коллегу «убийцей». Прямое давление США приведет к тому, что народ, наоборот, сплотится вокруг власти, но у Кремля есть и уязвимые места. Главное среди них – это Донбасс, ситуация в котором уже начала обостряться. Для Москвы это чревато «вилкой», в ответ на которую есть два хода – и «оба хуже».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных