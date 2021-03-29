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Что будет, если Россию все же отключат от SWIFT

Косвенные негативные эффекты окажутся еще серьезнее, чем прямые
Константин Воробьев , старший вице-президент ICDC Pacific Co.
Chris Helgren / Reuters

Угроза отключения российских банков от SWIFT периодически возникает с 2014 г., и это один из наиболее серьезных санкционных рисков. Что произойдет в реальности, если эта угроза все-таки реализуется?

Во-первых, это, конечно, приведет если и не к параличу, то к серьезному торможению международных расчетов, и неизбежно повлечет за собой нарушение цепочек поставок, рост цен на импорт и даже, вероятно, временный дефицит отдельных товарных групп. Ряд компаний малого и среднего бизнеса, которые экспортируют свою продукцию, столкнутся как минимум с замедлением платежей и расчетов как с поставщиками, так и с покупателями. А такие структуры очень уязвимы к рискам ликвидности и нарушению сроков оплат – в отличие от «крупных» коллег у них часто нет никакой финансовой подушки безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных