Что будет, если Россию все же отключат от SWIFT

Во-первых, это, конечно, приведет если и не к параличу, то к серьезному торможению международных расчетов, и неизбежно повлечет за собой нарушение цепочек поставок, рост цен на импорт и даже, вероятно, временный дефицит отдельных товарных групп. Ряд компаний малого и среднего бизнеса, которые экспортируют свою продукцию, столкнутся как минимум с замедлением платежей и расчетов как с поставщиками, так и с покупателями. А такие структуры очень уязвимы к рискам ликвидности и нарушению сроков оплат – в отличие от «крупных» коллег у них часто нет никакой финансовой подушки безопасности.