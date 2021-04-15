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Ростуризм компенсирует отдых в Турции ценными советами

Власти опять забыли поговорить с гражданами, у которых сорвались поездки
Алексей Фирсов
Статистика по заболеваемости в Турции и правда близка к критической – примерно 50 000 новых случаев в день (на фото дезинфекция двора одной из мечетей в Турции) /Cagla Gurdogan / Reuters

Полмиллиона граждан страны остались без отдыха в Турции. Деньги вернуть не получится – операторы предложили несостоявшимся туристам перенос путевок на осень, пролистнув весь летний период. Мечты граждан разбились, как волна о дебаркадер.

А ведь они хотели немного. Уйти в пляжную нирвану, когда сознание гаснет под шум волн и дыхание бриза и человек становится нагретым, расслабленным телом, в котором не бьются тревоги большого города. Хотели забыться за стойкой бара, в тусклом аналоге рая, где ракия и дешевое виски льются без ограничений и начинает казаться, что все это бесплатно. Сбросить детей в лабиринты анимаций, создав иллюзию свободной молодости. Да хотя бы простого пляжного романа без обязательств. В общем, хотели люди счастья, под которым понимают отгороженную зону временного покоя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных