Ростуризм компенсирует отдых в Турции ценными советами

А ведь они хотели немного. Уйти в пляжную нирвану, когда сознание гаснет под шум волн и дыхание бриза и человек становится нагретым, расслабленным телом, в котором не бьются тревоги большого города. Хотели забыться за стойкой бара, в тусклом аналоге рая, где ракия и дешевое виски льются без ограничений и начинает казаться, что все это бесплатно. Сбросить детей в лабиринты анимаций, создав иллюзию свободной молодости. Да хотя бы простого пляжного романа без обязательств. В общем, хотели люди счастья, под которым понимают отгороженную зону временного покоя.