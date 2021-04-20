Парламент принял меры безопасности против журналистов

Парламент принял меры безопасности против журналистовКорреспонденты «Ведомостей» и «Коммерсанта» остались без аккредитации в Госдуме
По мере нарастания внешне- и внутриполитической напряженности и приближения в России парламентских выборов такая, казалось бы, примитивная вещь, как пропуск в Государственную думу, из документа, нужного лишь для того, чтобы упростить регулярный доступ журналистов в нижнюю палату ради исполнения своих профессиональных обязанностей, превращается в инструмент отсечения неугодных репортеров. Мы можем судить об этом на основании собственного опыта: в аккредитации в Госдуму на 2021 г. отказано заместителю редактора отдела политики «Ведомостей» Максиму Иванову.
В «Правилах аккредитации журналистов и технических специалистов СМИ при Государственной думе» говорится, что в аккредитации может быть отказано журналистам «редакций СМИ, которые <...> являются сугубо рекламными, специализированными изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность Государственной думы» (очевидно, это не случай «Ведомостей»: любой читатель, тем более депутат, может легко в этом убедиться), при предоставлении «недостоверных данных об издании и аккредитуемых журналистах» (тоже не про нас – заявки на аккредитацию «Ведомости» написали аккуратно и без ошибок), а также «по результатам проверки журналистов <...> проводимой в порядке, установленном Федеральной службой охраны Российской Федерации». Вот как раз на решение ФСО и сослалась пресс-служба Госдумы, устно, по телефону, сообщив об отказе в аккредитации нашему журналисту. Никаких подробностей – например, конкретных причин отказа, срока его действия, характера проводимой ФСО проверки и т. д. – пресс-служба не сообщила. «Ведомости» также не получили письменного ответа на свой официальный запрос в Госдуму по этому поводу. Фактически нашему журналисту отказано по не подлежащим разглашению причинам.
Впрочем, его случай уже не единственный. На прошлой неделе аппарат Госдумы принял решение исключить из пула спикера Вячеслава Володина и лишить аккредитации одного из корреспондентов «Коммерсанта» (он в данном случае пожелал сохранить анонимность). В отличие от Иванова у него аккредитация уже была, и существует единственное формальное основание для того, чтобы журналист ее лишился: его публикации о депутатах должны быть признаны судом клеветническими. Однако «Ведомостям» не известно ни об одном решении суда, признавшем хотя бы один материал «Коммерсанта» о парламентариях клеветой, – по крайней мере за время текущей сессии Госдумы. Не иначе здесь, как и в случае с Ивановым, тоже не обошлось без ФСО, которая вдруг сама, по собственной инициативе, решила перепроверить журналиста «Коммерсанта» и по результатам этой перепроверки сочла выдачу аккредитации поспешной и ошибочной.
Ситуация совсем не рядовая. Опрошенные «Ведомостями» коллеги, более 15 лет работающие в пуле Госдумы, не смогли вспомнить случая, когда кого-то из журналистов федеральных СМИ лишали права работать при парламенте. В 1990-е гг. такие попытки были. Например, лишить аккредитации в Думе пытались Сергея Пархоменко (на тот момент политического обозревателя газеты «Сегодня») и Вадима Поэгли (тогда репортера, а сейчас заместителя главного редактора «Московского комсомольца»). Но, во-первых, те попытки так и закончились ничем, а во-вторых, с тех пор о подобных попытках ничего не было слышно. Таким образом, ограничение доступа журналистов уже можно считать уникальной характеристикой Госдумы седьмого созыва.
Этим она тоже нам запомнится.