Парламент принял меры безопасности против журналистов

Впрочем, его случай уже не единственный. На прошлой неделе аппарат Госдумы принял решение исключить из пула спикера Вячеслава Володина и лишить аккредитации одного из корреспондентов «Коммерсанта» (он в данном случае пожелал сохранить анонимность). В отличие от Иванова у него аккредитация уже была, и существует единственное формальное основание для того, чтобы журналист ее лишился: его публикации о депутатах должны быть признаны судом клеветническими. Однако «Ведомостям» не известно ни об одном решении суда, признавшем хотя бы один материал «Коммерсанта» о парламентариях клеветой, – по крайней мере за время текущей сессии Госдумы. Не иначе здесь, как и в случае с Ивановым, тоже не обошлось без ФСО, которая вдруг сама, по собственной инициативе, решила перепроверить журналиста «Коммерсанта» и по результатам этой перепроверки сочла выдачу аккредитации поспешной и ошибочной.