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Discord предпочел биржу Microsoft

Мессенджер делает ставку на независимость и интерес инвесторов к IPO техностартапов
Илья Виноградов
AFP

Американский стартап Discord, разработчик популярного одноименного мессенджера, отказался от переговоров с потенциальными покупателями, в том числе с Microsoft, сообщает The Wall Street Journal. Возможная сделка между ними оценивалась в $10–18 млрд. Но основатели стартапа предпочли сейчас сохранить независимость, чтобы в ближайшей перспективе выйти на биржу. Аналитики отмечают, что, хотя сделка с Microsoft могла бы помочь Discord быстрее достичь прибыльности, опыт IT-гиганта с другими соцсетями и впрямь не обещал стартапу ничего хорошего.

Компания была основана в 2012 г., изначально называлась Hammer & Chisel и занималась разработкой многопользовательских игр. Но в 2015 г. ее основатели Джейсон Ситрон и Станислав Вишневский пришли к выводу, что чат, появившийся как побочная функция для игр, – лучшее из того, что им удалось на тот момент создать. Тогда они уволили гейм-дизайнеров и сосредоточились на разработке мессенджера, который назвали Discord (стартап был переименован соответственно). Помимо обмена текстовыми сообщениями мессенджер позволяет организовывать голосовые и видеоконференции с настройкой канала связи и работать по принципу push-to-talk. Discord имеет версии для Windows, iOS и Android, а также браузерную версию. Поскольку изначально мессенджер был ориентирован на геймеров, одним из его преимуществ является потребление минимального количества ресурсов, так что работа приложения практически не сказывается на производительности устройства, на котором оно запущено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных