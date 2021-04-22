Discord предпочел биржу Microsoft

Компания была основана в 2012 г., изначально называлась Hammer & Chisel и занималась разработкой многопользовательских игр. Но в 2015 г. ее основатели Джейсон Ситрон и Станислав Вишневский пришли к выводу, что чат, появившийся как побочная функция для игр, – лучшее из того, что им удалось на тот момент создать. Тогда они уволили гейм-дизайнеров и сосредоточились на разработке мессенджера, который назвали Discord (стартап был переименован соответственно). Помимо обмена текстовыми сообщениями мессенджер позволяет организовывать голосовые и видеоконференции с настройкой канала связи и работать по принципу push-to-talk. Discord имеет версии для Windows, iOS и Android, а также браузерную версию. Поскольку изначально мессенджер был ориентирован на геймеров, одним из его преимуществ является потребление минимального количества ресурсов, так что работа приложения практически не сказывается на производительности устройства, на котором оно запущено.