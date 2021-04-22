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Федор Достоевский как национальный проект

Нереализованный потенциал русской классики
Алексей Фирсов
PIXABAY

В коротком ряду российских экспортных брендов литература двух последних веков по своему потенциалу не уступает нефти. По ней продолжают не только реконструировать «русский характер», но и решать вечные вопросы, ее знание остается маркером западного интеллектуала. И Федор Достоевский, 200-летие которого отмечается в этом году, является наиболее котируемой голубой фишкой на рынке duhovnosti: четыре его романа – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» – вошли в топ-100 книг всех времен и народов, а «Преступление и наказание» – еще и в топ-10 самых экранизируемых книг.

Обостренный психоанализом интерес к скрытым мотивам, надломленные судьбы, логические разрывы и тяга к саморазрушению, драматическая спонтанность, взрывающиеся скандалами светские вечера, отпущенные на простор страсти – эти черты его творчества позволяют пережить психологическое приключение. Конечно, психотип нации за 150 лет изменился, но желание чередовать взлеты и падения и, балансируя на кромке безумия, двигаться к собственному отрицанию остается одной из признанных моделей «русской души».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных