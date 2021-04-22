Федор Достоевский как национальный проект

В коротком ряду российских экспортных брендов литература двух последних веков по своему потенциалу не уступает нефти. По ней продолжают не только реконструировать «русский характер», но и решать вечные вопросы, ее знание остается маркером западного интеллектуала. И Федор Достоевский, 200-летие которого отмечается в этом году, является наиболее котируемой голубой фишкой на рынке duhovnosti: четыре его романа – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» – вошли в топ-100 книг всех времен и народов, а «Преступление и наказание» – еще и в топ-10 самых экранизируемых книг.