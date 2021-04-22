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Президентский бизнес-акцент

Как Владимир Путин обещал поддержать предпринимателей
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

«Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции», – заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Какой может быть эта поддержка?

Для предпринимателей и инвесторов ключевое – это риски, издержки и возможности роста. С точки зрения снижения рисков названные президентом меры – реформирование институтов развития (теперь на базе ВЭБ.РФ), создание фабрики проектного финансирования и разделение с государством рисков инвесторов и кредиторов – помогут увеличить объемы длинных денег и запускать новые проекты. Сокращение издержек, прежде всего административных, – это, в частности, анонсированное снятие излишних барьеров валютного контроля для несырьевых экспортеров и налоговые стимулы для реинвестирования прибыли. Ну а факторы роста – это и закупки госкомпаниями у малых предпринимателей, и эффекты анонсированного также во время послания развития инфраструктуры, которые создают возможности для нового бизнеса. Хорошие примеры – строительство новых современных транспортных хабов и магистралей или туристических кластеров с возникновением сопутствующего бизнеса вокруг них. После государственных инвестиций в такие объекты придут и частные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных