Президентский бизнес-акцент

Для предпринимателей и инвесторов ключевое – это риски, издержки и возможности роста. С точки зрения снижения рисков названные президентом меры – реформирование институтов развития (теперь на базе ВЭБ.РФ), создание фабрики проектного финансирования и разделение с государством рисков инвесторов и кредиторов – помогут увеличить объемы длинных денег и запускать новые проекты. Сокращение издержек, прежде всего административных, – это, в частности, анонсированное снятие излишних барьеров валютного контроля для несырьевых экспортеров и налоговые стимулы для реинвестирования прибыли. Ну а факторы роста – это и закупки госкомпаниями у малых предпринимателей, и эффекты анонсированного также во время послания развития инфраструктуры, которые создают возможности для нового бизнеса. Хорошие примеры – строительство новых современных транспортных хабов и магистралей или туристических кластеров с возникновением сопутствующего бизнеса вокруг них. После государственных инвестиций в такие объекты придут и частные.