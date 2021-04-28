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Индийская промышленность помогает людям дышать

Сталелитейщики ограничивают производство, чтобы отдать кислород в больницы
Илья Виноградов
Sebastian Castaneda / Reuters

В Индии настоящий «ковидный ад»: в стране ежедневно регистрируется более 300 000 новых случаев заражения коронавирусом (с 22 апреля суточный прирост заболеваемости каждый день бьет мировой рекорд), общее количество заболевших с начала пандемии превысило 17,5 млн, умерших – почти 200 000. Единовременно в стране около 3 млн человек имеют положительный диагноз, больницы не справляются с притоком пациентов, число смертельных исходов стремится к 3000 человек в сутки, морги переполнены, крематории работают на пределе, трупы сжигают прямо на улицах.

Многие пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких, поэтому власти Индии ввели жесткие ограничения на использование жидкого кислорода. По сути, использовать его в целях, отличных от медицинских, сейчас могут только пищевые и сталелитейные компании, водоснабжающие и нефтеперерабатывающие предприятия, а также АЭС, т. е. объекты, где производственные процессы не могут быть остановлены без существенных последствий. Все остальные потребители жидкого кислорода должны не только приостановить его закупку, но и отдать в больницы имеющиеся запасы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных