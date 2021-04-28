Индийская промышленность помогает людям дышать

Индийская промышленность помогает людям дышатьСталелитейщики ограничивают производство, чтобы отдать кислород в больницы
В Индии настоящий «ковидный ад»: в стране ежедневно регистрируется более 300 000 новых случаев заражения коронавирусом (с 22 апреля суточный прирост заболеваемости каждый день бьет мировой рекорд), общее количество заболевших с начала пандемии превысило 17,5 млн, умерших – почти 200 000. Единовременно в стране около 3 млн человек имеют положительный диагноз, больницы не справляются с притоком пациентов, число смертельных исходов стремится к 3000 человек в сутки, морги переполнены, крематории работают на пределе, трупы сжигают прямо на улицах.
Многие пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких, поэтому власти Индии ввели жесткие ограничения на использование жидкого кислорода. По сути, использовать его в целях, отличных от медицинских, сейчас могут только пищевые и сталелитейные компании, водоснабжающие и нефтеперерабатывающие предприятия, а также АЭС, т. е. объекты, где производственные процессы не могут быть остановлены без существенных последствий. Все остальные потребители жидкого кислорода должны не только приостановить его закупку, но и отдать в больницы имеющиеся запасы.