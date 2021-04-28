Индийская промышленность помогает людям дышать

Многие пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких, поэтому власти Индии ввели жесткие ограничения на использование жидкого кислорода. По сути, использовать его в целях, отличных от медицинских, сейчас могут только пищевые и сталелитейные компании, водоснабжающие и нефтеперерабатывающие предприятия, а также АЭС, т. е. объекты, где производственные процессы не могут быть остановлены без существенных последствий. Все остальные потребители жидкого кислорода должны не только приостановить его закупку, но и отдать в больницы имеющиеся запасы.