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Что получится из объединения «Сибура» и ТАИФ

«Сибур холдинг» встает в один ряд с «Газпромом» и «Роснефтью»
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
«Сибура»

Две крупнейшие нефтегазохимические компании России – «Сибур» и ТАИФ – объявили об объединении бизнеса. На базе «Сибур холдинга» будет создана компания, в которой действующие акционеры ТАИФ получат 15%, взамен они передадут новой компании контрольный пакет ТАИФ (50% плюс 1 акция). По сути, речь идет об объединении в форме поглощения, так как, согласно открытой информации, лидирующую роль в слиянии компаний играет «Сибур», он же сохраняет основной костяк корпоративной структуры.

Сегодня как внутренний, так и внешние рынки нефтегазохимической продукции растут опережающими темпами. Безусловно, 2020 год внес свои коррективы, но этот сектор промышленности довольно быстро оправился от удара и начал стремительно восстанавливаться. По подсчетам эксперта информационно-аналитического центра в российской нефтехимической отрасли RUPEC Александра Содко, в IV квартале 2020 г. цены на некоторые категории нефтегазохимической продукции (например, на полиэтилен и полипропилен) оказались выше докризисных уровней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных