Что получится из объединения «Сибура» и ТАИФ«Сибур холдинг» встает в один ряд с «Газпромом» и «Роснефтью»
Две крупнейшие нефтегазохимические компании России – «Сибур» и ТАИФ – объявили об объединении бизнеса. На базе «Сибур холдинга» будет создана компания, в которой действующие акционеры ТАИФ получат 15%, взамен они передадут новой компании контрольный пакет ТАИФ (50% плюс 1 акция). По сути, речь идет об объединении в форме поглощения, так как, согласно открытой информации, лидирующую роль в слиянии компаний играет «Сибур», он же сохраняет основной костяк корпоративной структуры.
Сегодня как внутренний, так и внешние рынки нефтегазохимической продукции растут опережающими темпами. Безусловно, 2020 год внес свои коррективы, но этот сектор промышленности довольно быстро оправился от удара и начал стремительно восстанавливаться. По подсчетам эксперта информационно-аналитического центра в российской нефтехимической отрасли RUPEC Александра Содко, в IV квартале 2020 г. цены на некоторые категории нефтегазохимической продукции (например, на полиэтилен и полипропилен) оказались выше докризисных уровней.