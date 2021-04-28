Что получится из объединения «Сибура» и ТАИФ

Сегодня как внутренний, так и внешние рынки нефтегазохимической продукции растут опережающими темпами. Безусловно, 2020 год внес свои коррективы, но этот сектор промышленности довольно быстро оправился от удара и начал стремительно восстанавливаться. По подсчетам эксперта информационно-аналитического центра в российской нефтехимической отрасли RUPEC Александра Содко, в IV квартале 2020 г. цены на некоторые категории нефтегазохимической продукции (например, на полиэтилен и полипропилен) оказались выше докризисных уровней.