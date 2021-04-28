Географическая структура миллиардеров смещается на восток

Географическая структура миллиардеров смещается на востокЭто в перспективе может привести к снижению уровня концентрации богатства в мире
Пекин впервые в истории стал мировой столицей миллиардеров. По расчетам Forbes, по состоянию на апрель 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество миллиардеров в Пекине выросло на 33 человека и достигло 100, в Нью-Йорке их оказалось 99. Совокупное состояние нью-йоркских миллиардеров пока все-таки выше, чем пекинских, – почти на 15% ($560 млрд против $484 млрд). Китай все еще уступает США и по общему числу миллиардеров в стране – 724 против 626. Но прирост у КНР действительно впечатляет: за год количество сверхбогатых в Китае выросло почти на 62%, тогда как в США – на 18%.
Конечно, этот рейтинг не отражает ни состояния экономик, ни тем более их качества. Список стран, лидирующих по числу миллиардеров, пересекается со списком крупнейших экономик мира лишь отчасти. Например, Япония занимает только 11-е место в мире по количеству миллиардеров, тогда как по величине ВВП по паритету покупательной способности (ППС) – 4-е. Индонезия не входит даже в топ-20 по числу миллиардеров, хотя занимает 7-е место по размеру ВВП по ППС. Схожая ситуация с Францией (15-е место по миллиардерам и 9-е – по ВВП) и Канадой (8-е место по числу сверхбогатых и лишь 15-е – по ВВП). Таким образом, численность миллиардеров демонстрирует не столько мощность экономики, сколько уровень концентрации доходов и масштабы именно частного бизнеса. Россия, кстати, и в том и в другом списках занимает, как ни странно, примерно одинаковую позицию – мы шестые в мире по ВВП по ППС и пятые по числу долларовых миллиардеров.