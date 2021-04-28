Географическая структура миллиардеров смещается на восток

Конечно, этот рейтинг не отражает ни состояния экономик, ни тем более их качества. Список стран, лидирующих по числу миллиардеров, пересекается со списком крупнейших экономик мира лишь отчасти. Например, Япония занимает только 11-е место в мире по количеству миллиардеров, тогда как по величине ВВП по паритету покупательной способности (ППС) – 4-е. Индонезия не входит даже в топ-20 по числу миллиардеров, хотя занимает 7-е место по размеру ВВП по ППС. Схожая ситуация с Францией (15-е место по миллиардерам и 9-е – по ВВП) и Канадой (8-е место по числу сверхбогатых и лишь 15-е – по ВВП). Таким образом, численность миллиардеров демонстрирует не столько мощность экономики, сколько уровень концентрации доходов и масштабы именно частного бизнеса. Россия, кстати, и в том и в другом списках занимает, как ни странно, примерно одинаковую позицию – мы шестые в мире по ВВП по ППС и пятые по числу долларовых миллиардеров.