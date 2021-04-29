Реклама впервые принесла «Яндексу» меньше половины выручки

Самым доходным из нерекламных направлений бизнеса «Яндекса» в I квартале 2021 г. стал сегмент такси (в него включаются также доходы от сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» и каршеринга). Выручка сегмента выросла на 89% до 26,6 млрд руб., что составляет около 36,4% от общего дохода. Одновременно оборот «Яндекса» в сфере e-commerce вырос на 186% до 24,7 млрд руб. Рост выручки от продажи товаров, говорится в отчете, обусловлен прежде всего консолидацией «Яндекс.Маркета», которая произошла в 2020 г. после развода «Яндекса» со «Сбером». По той же причине чистая прибыль «Яндекса» упала: за I квартал она снизилась на 43% и составила 2,2 млрд руб.