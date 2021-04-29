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Реклама впервые принесла «Яндексу» меньше половины выручки

В I квартале 2021 года доля нерекламного бизнеса в доходах компании составила 51%
Илья Виноградов Татьяна Морозова Тимур Бордюг
Максим Стулов / Ведомости

Как следует из опубликованной 28 апреля отчетности «Яндекса», по итогам I квартала 2021 г. доля нерекламных доходов в выручке компании впервые превысила поступления от рекламы. Из общей квартальной выручки в 73,1 млрд руб. (+39% г/г) на нерекламные деньги пришлось 37,2 млрд руб., или 51%.

Самым доходным из нерекламных направлений бизнеса «Яндекса» в I квартале 2021 г. стал сегмент такси (в него включаются также доходы от сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» и каршеринга). Выручка сегмента выросла на 89% до 26,6 млрд руб., что составляет около 36,4% от общего дохода. Одновременно оборот «Яндекса» в сфере e-commerce вырос на 186% до 24,7 млрд руб. Рост выручки от продажи товаров, говорится в отчете, обусловлен прежде всего консолидацией «Яндекс.Маркета», которая произошла в 2020 г. после развода «Яндекса» со «Сбером». По той же причине чистая прибыль «Яндекса» упала: за I квартал она снизилась на 43% и составила 2,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных