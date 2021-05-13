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Коронавирус с широко закрытыми глазами

Эпидемия вытеснена на обочину массового сознания
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

Эпидемическая ситуация в России на первый взгляд кажется парадоксальной, особенно на фоне жестких ограничений в ряде стран – пока Европа сохраняет большинство ограничений, Россия культивирует имидж «территории свободы», где все открыто и почти все позволено. Складывается ощущение, что страна выпала из общей логики мирового процесса и обживается в собственной альтернативной реальности.

Невозможно при этом отрицать сам факт третьей волны: статистика заболеваемости остается высокой, а в некоторых регионах тенденция к снижению числа заражений развернулась в обратную сторону. За последние три месяца избыточная смертность по стране выросла с 18 до 27%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных