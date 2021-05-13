Коронавирус с широко закрытыми глазами

Эпидемическая ситуация в России на первый взгляд кажется парадоксальной, особенно на фоне жестких ограничений в ряде стран – пока Европа сохраняет большинство ограничений, Россия культивирует имидж «территории свободы», где все открыто и почти все позволено. Складывается ощущение, что страна выпала из общей логики мирового процесса и обживается в собственной альтернативной реальности.