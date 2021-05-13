Каким рестораторам самое время начинать новые проекты

Прежде чем давать ответ на этот вопрос, стоит определиться, о каких именно ресторанах и рестораторах вести речь. Потому что есть рестораторы – мажоритарные владельцы бизнеса, а есть те, которые привлекают для своих проектов сторонние средства и, по сути, являются «операционистами». Так как финансовый вопрос касается коммерческих интересов ресторанных компаний, он довольно деликатен – и часто закрыт. И в большинстве случаев гости понятия не имеют (да и не должны), чьи деньги и чьи риски прикрывают спины хостес, официантов и поваров.