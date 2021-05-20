МЭА призывает обнулить инвестиции в новые проекты по добыче ископаемого топлива

МЭА призывает обнулить инвестиции в новые проекты по добыче ископаемого топливаЭто необходимо для снижения к 2050 г. нетто-выбросов СО2 до нуля
Международное энергетическое агентство (МЭА) представило 18 мая план по достижению к 2050 г. в мировых масштабах углеродной нейтральности. Чтобы достичь этой цели, а также удержать рост среднегодовой температуры на планете за тот же период в рамках 1,5 градуса Цельсия, МЭА предлагает сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива. Мировые компании энергетического сектора, по мнению агентства, должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, открытия новых угольных шахт и расширения существующих.
В представленном МЭА плане содержатся сотни рекомендаций в рамках определенных «приоритетных действий». Обнуление инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива является лишь одной из таких рекомендаций. «Страны с зависимыми от нефтегазовых доходов экономиками столкнутся с большими трудностями. В нашем плане мы представили более 400 рекомендаций, и одна из них говорит об отсутствии необходимости разработки новых месторождений нефти, газа и угля, а значит, и инвестиций в разведку месторождений нефти и газа», – цитирует Financial Times исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля. По его мнению, цель по снижению нетто-выбросов СО2 до нуля к 2050 г. является крайне амбициозной и труднодостижимой, но все-таки реальной, если правительства стран мира смогут координировать свои действия.