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МЭА призывает обнулить инвестиции в новые проекты по добыче ископаемого топлива

Это необходимо для снижения к 2050 г. нетто-выбросов СО2 до нуля
Илья Виноградов
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Международное энергетическое агентство (МЭА) представило 18 мая план по достижению к 2050 г. в мировых масштабах углеродной нейтральности. Чтобы достичь этой цели, а также удержать рост среднегодовой температуры на планете за тот же период в рамках 1,5 градуса Цельсия, МЭА предлагает сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива. Мировые компании энергетического сектора, по мнению агентства, должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, открытия новых угольных шахт и расширения существующих.

В представленном МЭА плане содержатся сотни рекомендаций в рамках определенных «приоритетных действий». Обнуление инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива является лишь одной из таких рекомендаций. «Страны с зависимыми от нефтегазовых доходов экономиками столкнутся с большими трудностями. В нашем плане мы представили более 400 рекомендаций, и одна из них говорит об отсутствии необходимости разработки новых месторождений нефти, газа и угля, а значит, и инвестиций в разведку месторождений нефти и газа», – цитирует Financial Times исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля. По его мнению, цель по снижению нетто-выбросов СО2 до нуля к 2050 г. является крайне амбициозной и труднодостижимой, но все-таки реальной, если правительства стран мира смогут координировать свои действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных