Ценность 1990-х для будущих реформ

Ценность 1990-х для будущих реформИдея прорыва невозможна без открытости среды
Плотность медийных и издательских проектов, посвященных 1990-м, возрастает: помимо реализованных готовятся новые, а интерес к тому периоду переходит от старшего поколения к молодежи. Эпоха явно не списана в архив, не закрыта как некий переходный период к «путинской стабильности». Почти синхронно на тему решили разными способами высказаться множество авторов в диапазоне от Михаила Зыгаря и Татьяны Толстой до Сергея Минаева.
Чем сложнее эпоха, тем интереснее ее интерпретировать. Помимо уже фантомных социальных болей в воспоминаниях о том времени воспроизводятся черты, которые дефицитны сегодня. Можно ли было в тот период при рекламных хитах, которые создавал Тимур Бекмамбетов, представить настолько тусклую кампанию, как нынешняя – посвященная вакцинации? Есть и более серьезные пробелы. Все ключевые сегодня российские технологические бренды – «Яндекс», Mail.ru, Ozon и др. – появились тогда же. С точки зрения ярких стартапов, литературы, искусства эпоха дала гораздо больше, чем наступившая затем стабилизация.