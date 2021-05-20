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Ценность 1990-х для будущих реформ

Идея прорыва невозможна без открытости среды
Алексей Фирсов
Виктор Драчев / ТАСС

Плотность медийных и издательских проектов, посвященных 1990-м, возрастает: помимо реализованных готовятся новые, а интерес к тому периоду переходит от старшего поколения к молодежи. Эпоха явно не списана в архив, не закрыта как некий переходный период к «путинской стабильности». Почти синхронно на тему решили разными способами высказаться множество авторов в диапазоне от Михаила Зыгаря и Татьяны Толстой до Сергея Минаева.

Чем сложнее эпоха, тем интереснее ее интерпретировать. Помимо уже фантомных социальных болей в воспоминаниях о том времени воспроизводятся черты, которые дефицитны сегодня. Можно ли было в тот период при рекламных хитах, которые создавал Тимур Бекмамбетов, представить настолько тусклую кампанию, как нынешняя – посвященная вакцинации? Есть и более серьезные пробелы. Все ключевые сегодня российские технологические бренды – «Яндекс», Mail.ru, Ozon и др. – появились тогда же. С точки зрения ярких стартапов, литературы, искусства эпоха дала гораздо больше, чем наступившая затем стабилизация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных