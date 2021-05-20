Ценность 1990-х для будущих реформ

Чем сложнее эпоха, тем интереснее ее интерпретировать. Помимо уже фантомных социальных болей в воспоминаниях о том времени воспроизводятся черты, которые дефицитны сегодня. Можно ли было в тот период при рекламных хитах, которые создавал Тимур Бекмамбетов, представить настолько тусклую кампанию, как нынешняя – посвященная вакцинации? Есть и более серьезные пробелы. Все ключевые сегодня российские технологические бренды – «Яндекс», Mail.ru, Ozon и др. – появились тогда же. С точки зрения ярких стартапов, литературы, искусства эпоха дала гораздо больше, чем наступившая затем стабилизация.