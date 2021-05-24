Цифровая уязвимость

Цифровая уязвимостьIT-системы генерируют новые риски
Сбой в системе бронирования «Аэрофлота», смешавший карты тысяч людей, еще раз показывает, как растет зависимость общества от созданного им же цифрового мира. Эта зависимость стала настолько естественной, что ощущается только в момент непредсказуемых сбоев. Невозможно прогнозировать, когда и в какой части цепочек связей произойдет разрыв и как он повлияет на остальные элементы системы. Граница между человеческим фактором и фактором техники становится все более зыбкой.
Мы только наблюдаем, уже почти безвольно, за технологическими коллапсами, утечками данных, формированием параллельного цифрового мира с его сообществами и платежными системами, который виртуализирует капиталы, собственность, коммуникации. Ряд IT-компаний, призванных создать инструменты киберзащиты от новых угроз, пытаются догнать уходящий поезд, но одновременно готовят отличных профессионалов, чтобы потом эти барьеры обходить.