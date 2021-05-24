Цифровая уязвимость

Сбой в системе бронирования «Аэрофлота», смешавший карты тысяч людей, еще раз показывает, как растет зависимость общества от созданного им же цифрового мира. Эта зависимость стала настолько естественной, что ощущается только в момент непредсказуемых сбоев. Невозможно прогнозировать, когда и в какой части цепочек связей произойдет разрыв и как он повлияет на остальные элементы системы. Граница между человеческим фактором и фактором техники становится все более зыбкой.