Зачем государство хочет маркировать биологически активные добавки
Год назад на фоне локдауна Госдума приняла закон о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами, в мае 2020 года правительство выпустило постановление, регламентирующее правила такой торговли. Это решение подстегнуло начавшийся бум онлайн-продаж товаров для здоровья, в том числе биологически активных добавок (БАД).
Смещение спроса в сторону онлайн-торговли – это неизбежный процесс, однако на этом пути далеко не все гладко. До 1 января 2021 года каналы реализации БАД были строго ограничены почти исключительно аптечным сегментом, где контроль за поступлением и продажей товаров давно отлажен и находится на высоком уровне. Поэтому доля контрафакта, по данным Роспотребнадзора, не превышала 1%. Но с отменой соответствующего СанПина число продавцов, предлагающих БАД, на розничном рынке выросло.
Дистанционные продажи открыли новые возможности для мошенников, а значит государство должно было принять меры. И в этом месяце стартовал эксперимент по маркировке БАД, инициированный Роспотребнадзором и министерством промышленности и торговли. Об участии в эксперименте по маркировке заявляли ведущие игроки рынка, контролирующие до 40% аптечного рынка БАД. Ответственные участники рынка возлагают на него большие надежды, поскольку цифровизация торговли помимо прочего открыла новые возможности для мошенников и недобросовестных производителей.
Я бы сравнил маркировку с маячком, благодаря которому можно проследить путь товара по всей цепочке от производства до реализации. С помощью приложения «Честный знак» покупатель сможет получить информацию о товаре в любой точке товаропроводящей цепи. Маркировка поможет предотвратить «переливы» продукции внутри рынка и с внешних сервисов, а также послужит инструментом для получения аналитических данных по всем сегментам рынка, включая электронную коммерцию, по которой отсутствует консолидированная аналитика.
При этом круг задач, которые решает маркировка, мы видим шире, чем просто борьба с откровенным контрафактом. Рост дистанционной торговли открыл новые возможности для трансграничных продавцов, которые реализуют товары в России, игнорируя требования законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Многие трансграничные сервисы открыто декларируют отказ от ответственности в случае причинения вреда здоровью потребителя. В составе продаваемых на таких маркетплейсах добавок периодически обнаруживаются сильнодействующие вещества, запрещенные в Российской Федерации. При этом они активно рекламируют свои товары среди российской аудитории, на русском языке, используя в том числе и российские интернет-сервисы.
Маркировка должна стать фильтром для такой продукции, и для этого в параметрах эксперимента определено важное условие – маркировке подлежат только БАД, прошедшие государственную регистрацию и соответствующие проверки состава и качества. А это значит, что если эксперимент признают удачным и маркировка станет обязательной, то это сможет в значительной степени перекрыть «серые каналы» с непроверенной продукцией и защитить потребителя от недобросовестных продавцов.
Вместе с тем маркировка не решает всех проблем регулирования рынка. Нам нужно разработать единые правила, регулирующие порядок дистанционной торговли такой категорией продукции, как БАД. Ведь даже при условии обязательной маркировки остаются многочисленные лазейки для дистанционной торговли – например, декларирование БАД как пищевой продукции. Пока зарубежные продавцы продолжают игнорировать российское законодательство, отечественные производители, создающие рабочие места и платящие налоги в казну, поставлены с ними в неравное положение. К счастью, на практике работы с проектно-экспертной группой по маркировке мы убедились, что регулирующие ведомства и большинство участников рынка готовы слушать друг друга и могут принимать взвешенные совместные решения в интересах прав потребителей и российской экономики.