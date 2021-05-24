Зачем государство хочет маркировать биологически активные добавки

Вместе с тем маркировка не решает всех проблем регулирования рынка. Нам нужно разработать единые правила, регулирующие порядок дистанционной торговли такой категорией продукции, как БАД. Ведь даже при условии обязательной маркировки остаются многочисленные лазейки для дистанционной торговли – например, декларирование БАД как пищевой продукции. Пока зарубежные продавцы продолжают игнорировать российское законодательство, отечественные производители, создающие рабочие места и платящие налоги в казну, поставлены с ними в неравное положение. К счастью, на практике работы с проектно-экспертной группой по маркировке мы убедились, что регулирующие ведомства и большинство участников рынка готовы слушать друг друга и могут принимать взвешенные совместные решения в интересах прав потребителей и российской экономики.