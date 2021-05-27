Как отрегулировать неосязаемое

Как отрегулировать неосязаемоеВласти все активнее пытаются приручить иностранные интернет-компании
В конце мая корпорация Google впервые подала иск к Роскомнадзору. До сих пор она выступала только в качестве ответчика. Компания оспаривает требование об удалении 12 ссылок на противоправный контент. При этом сам рост таких требований, прецедент с замедлением трафика соцсети Twitter, а также значительно возросшие штрафы для интернет-компаний (Google, Facebook) говорят о том, что попытки Роскомнадзора приструнить иностранных интернет-гигантов теперь становятся системными.
Парад законодательных и регуляторных инициатив (замедление трафика, новый цифровой налог, регулирование интернет-рекламы) говорит о том, что в чувствительной сфере управления интернетом государство только нащупывает свой инструментарий. Фантазия регуляторов ограничивается двумя ключевыми параметрами: эффективностью мер (показательная история с неудачными попытками заблокировать Telegram) и эффектом бумеранга (активным пользователем зарубежных интернет-сервисов является сам российский бизнес).