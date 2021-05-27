Как отрегулировать неосязаемое

В конце мая корпорация Google впервые подала иск к Роскомнадзору. До сих пор она выступала только в качестве ответчика. Компания оспаривает требование об удалении 12 ссылок на противоправный контент. При этом сам рост таких требований, прецедент с замедлением трафика соцсети Twitter, а также значительно возросшие штрафы для интернет-компаний (Google, Facebook) говорят о том, что попытки Роскомнадзора приструнить иностранных интернет-гигантов теперь становятся системными.