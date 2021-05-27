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Как отрегулировать неосязаемое

Власти все активнее пытаются приручить иностранные интернет-компании
Глеб Простаков
Евгений Разумный / Ведомости

В конце мая корпорация Google впервые подала иск к Роскомнадзору. До сих пор она выступала только в качестве ответчика. Компания оспаривает требование об удалении 12 ссылок на противоправный контент. При этом сам рост таких требований, прецедент с замедлением трафика соцсети Twitter, а также значительно возросшие штрафы для интернет-компаний (Google, Facebook) говорят о том, что попытки Роскомнадзора приструнить иностранных интернет-гигантов теперь становятся системными.

Парад законодательных и регуляторных инициатив (замедление трафика, новый цифровой налог, регулирование интернет-рекламы) говорит о том, что в чувствительной сфере управления интернетом государство только нащупывает свой инструментарий. Фантазия регуляторов ограничивается двумя ключевыми параметрами: эффективностью мер (показательная история с неудачными попытками заблокировать Telegram) и эффектом бумеранга (активным пользователем зарубежных интернет-сервисов является сам российский бизнес).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных