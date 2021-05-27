Антимонопольное преследование техгигантов в США усиливается

Антимонопольное преследование техгигантов в США усиливаетсяВласти открыли первое дело против Amazon, закончились слушания по делу Apple
Для крупнейших цифровых экосистем настают нелегкие времена – давление американских регуляторов на них постепенно нарастает. Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин 25 мая подал иск против крупнейшего в мире маркетплейса Amazon по обвинению в монополизме. Это первый антимонопольный иск против американской компании на ее родном рынке. Днем ранее в Окленде, штат Калифорния, закончились длившиеся более трех недель слушания по антимонопольному иску к другому американскому техгиганту – компании Apple. И хотя ведущая процесс судья Ивонн Гонсалес Роджерс одинаково жестко относилась и к ответчику и к истцу – разработчику мобильных игр Epic Games, – ожидающееся через несколько недель решение, как отмечает The Wall Street Journal, может оказаться судьбоносным как для властей, ведущих борьбу с монополизмом цифровых платформ, так и для всей онлайн-торговли.
Борьба с монополиями – краеугольный камень экономической политики США. В основе этой политики лежит так называемый Акт Шермана (Sherman Act), первый антимонопольный закон США. Акт провозгласил преступлением любое препятствование свободе торговли через создание треста или сговор. На самом деле акт был направлен против возрастающего влияния крупного бизнеса, который оспаривал власть Вашингтона. Долгое время тот бой считался выигранным. Монополий, контроля над рынками и последующих претензий на власть ждали от сырьевых технологий, от военно-промышленного комплекса. Это традиционно был очень консервативный бизнес, связанный с самыми правыми республиканцами.