Антимонопольное преследование техгигантов в США усиливается

Для крупнейших цифровых экосистем настают нелегкие времена – давление американских регуляторов на них постепенно нарастает. Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин 25 мая подал иск против крупнейшего в мире маркетплейса Amazon по обвинению в монополизме. Это первый антимонопольный иск против американской компании на ее родном рынке. Днем ранее в Окленде, штат Калифорния, закончились длившиеся более трех недель слушания по антимонопольному иску к другому американскому техгиганту – компании Apple. И хотя ведущая процесс судья Ивонн Гонсалес Роджерс одинаково жестко относилась и к ответчику и к истцу – разработчику мобильных игр Epic Games, – ожидающееся через несколько недель решение, как отмечает The Wall Street Journal, может оказаться судьбоносным как для властей, ведущих борьбу с монополизмом цифровых платформ, так и для всей онлайн-торговли.