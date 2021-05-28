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Русский рецепт французского успеха

Как истребитель Dassault Rafale завоевал мировой рынок вооружений
Константин Макиенко , заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий
Mario GOLDMAN / AFP

Недавнее решение Хорватии о выборе французского истребителя Dassault Rafale в длительно идущем тендере на закупку 12 современных западных самолетов для замены истребителей советского производства МиГ-21 стало еще одним достижением в настоящем каскаде экспортных успехов Rafale в последние несколько лет.

В конце апреля было подписано новое крупное соглашение о закупке 30 истребителей Rafale Египтом (в дополнение к 24 уже поставленным), а в январе новым заказчиком французского самолета стала Греция, заказавшая 18 машин. Ведутся переговоры о возможности продажи 36 самолетов Rafale Индонезии, а практически все настоящие получатели этих истребителей (Египет, Индия и Катар) планируют приобретение дополнительных партий этого типа. Более того, Rafale предлагается даже Украине. Rafale стал новым экспортным хитом французского ВПК и превращается в один из самых продаваемых на мировом рынке истребителей поколения «4++».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных