Русский рецепт французского успеха

В конце апреля было подписано новое крупное соглашение о закупке 30 истребителей Rafale Египтом (в дополнение к 24 уже поставленным), а в январе новым заказчиком французского самолета стала Греция, заказавшая 18 машин. Ведутся переговоры о возможности продажи 36 самолетов Rafale Индонезии, а практически все настоящие получатели этих истребителей (Египет, Индия и Катар) планируют приобретение дополнительных партий этого типа. Более того, Rafale предлагается даже Украине. Rafale стал новым экспортным хитом французского ВПК и превращается в один из самых продаваемых на мировом рынке истребителей поколения «4++».