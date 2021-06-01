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Вице-премьер Белоусов предложил изъять 100 млрд рублей у металлургов

По его словам, на эту сумму металлургические компании «нахлобучили» государство, в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке
Андрей Веселов

Счетная палата предложила ввести налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых для металлургических компаний, которые инвестируют в геологоразведку. Об этом стало известно 20 мая по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр. Аргумент ведомства Алексея Кудрина таков: «Внесенные в 2020 г. поправки в Налоговый кодекс увеличили НДПИ для руд цветных и черных металлов в 3,5 раза, налоговая нагрузка на горно-металлургические компании вырастет, инвестиционный потенциал сократится, и предприятия потеряют стимулы к проведению рискованных, не гарантирующих положительного результата геологоразведочных работ».

Спустя несколько дней после этого, вчера, в интервью РБК вице-премьер Андрей Белоусов, не стесняясь в выражениях, предложил металлургам поделиться: «Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас – государство, бюджет – в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога». Его аргумент: доходы металлургов возросли, они выплачивают себе дивиденды, при этом цены на внутреннем рынке выросли в соответствии с ростом мировых цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных