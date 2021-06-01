Вице-премьер Белоусов предложил изъять 100 млрд рублей у металлургов

Вице-премьер Белоусов предложил изъять 100 млрд рублей у металлурговПо его словам, на эту сумму металлургические компании «нахлобучили» государство, в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке
Счетная палата предложила ввести налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых для металлургических компаний, которые инвестируют в геологоразведку. Об этом стало известно 20 мая по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр. Аргумент ведомства Алексея Кудрина таков: «Внесенные в 2020 г. поправки в Налоговый кодекс увеличили НДПИ для руд цветных и черных металлов в 3,5 раза, налоговая нагрузка на горно-металлургические компании вырастет, инвестиционный потенциал сократится, и предприятия потеряют стимулы к проведению рискованных, не гарантирующих положительного результата геологоразведочных работ».
Спустя несколько дней после этого, вчера, в интервью РБК вице-премьер Андрей Белоусов, не стесняясь в выражениях, предложил металлургам поделиться: «Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас – государство, бюджет – в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога». Его аргумент: доходы металлургов возросли, они выплачивают себе дивиденды, при этом цены на внутреннем рынке выросли в соответствии с ростом мировых цен.