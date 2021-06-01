Вице-премьер Белоусов предложил изъять 100 млрд рублей у металлургов

Спустя несколько дней после этого, вчера, в интервью РБК вице-премьер Андрей Белоусов, не стесняясь в выражениях, предложил металлургам поделиться: «Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас – государство, бюджет – в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога». Его аргумент: доходы металлургов возросли, они выплачивают себе дивиденды, при этом цены на внутреннем рынке выросли в соответствии с ростом мировых цен.