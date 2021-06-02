Когда деньги болеют

Когда деньги болеютКак призрак инфляции продолжает преследовать инвесторов
Призрак инфляции продолжает преследовать инвесторов. Он оказывается столь же неуловимым для понимания, как и его последствия, которые трудно сдержать после прорыва. Проще говоря, инфляция – это то, что происходит, когда деньги заболевают и обесцениваются. Поскольку движущие силы инфляции никогда не были одинаковыми, не существует панацеи для защиты финансового богатства от обесценивания. Лучшее решение до сих пор заключалось в том, чтобы обеспечить инвестирование в широкий спектр реальных активов и их производные инструменты, такие как акции. Однако с начала 1980-х гг. вопреки здравому смыслу дезинфляция и дефляция, а не инфляция стали худшим кошмаром инвесторов.
Меры по разрешению кризиса дефляции могут посеять семена для следующего кризиса, который, возможно, никогда не наступит, только к 2030-м гг. До этого медленное возвращение к более нормальному темпу инфляции может оказаться более веселой прогулкой, чем дорога в ад, которой опасаются инвесторы.
Простой ответ на вопрос, почему экономисты и политики так одержимы инфляцией, заключается в том, что она передает богатство и власть. Экономические потери одного почти всегда являются чьей-то выгодой. Инфляция – это передача богатства от старых к молодым, от богатых к бедным, от потребителей к производителям, от кредиторов к должникам, от частного сектора в государственный сектор, от развитых стран к развивающимся странам и т. д. Именно по всем этим причинам инфляция так важна для экономистов и политиков. На самом деле это должно иметь значение для всех нас, поскольку независимо от того, растут ли цены, падают или остаются стабильными, они оказывают решающее влияние на экономику и общество в целом.
Инфляция – это неуловимое понятие, инструменты для измерения инфляции, такие как индекс потребительских цен, являются довольно грубыми и подходят для всех вариантов. Кроме того, нет единого мнения о причинах инфляции и экономисты предлагают целый ряд различных объяснений. Поэтому, прежде чем применять стратегии, которые работали в прошлом, тем самым создавая опасность подготовки к видам инфляции, которые устарели, инвесторам было бы лучше признать, что они не могут наверняка знать о том, какая инфляция произойдет и как. Признав это, индивидуальный инвестор может чувствовать себя лучше, отказавшись от контроля.
Рекомендации Бартона Биггса перед лицом опасений по поводу инфляции состоят в том, чтобы держать хорошо сбалансированное сочетание реальных активов и некоторых их производных, таких как акции. Но в таком случае почему бы не пойти прямо к золоту или реальной собственности, чтобы оградить свое богатство от унижения? Потому что история показывает, что никогда не было панацеи от инфляции.
Возьмем 1930-е гг. в США, когда правительство запретило владение золотом и конфисковало частные золотые запасы. До этого крупномасштабное накопление частными домохозяйствами привело к такому дефициту желтого металла, что центральный банк, работавший на основе золотого стандарта, испытывал серьезные трудности с расширением своей денежной базы. Или рассмотрим опыт Германии после Второй мировой войны: власти прекрасно понимали, что недвижимость будет использоваться как способ обойти валютную реформу, проведенную в 1948 г. Поэтому в рамках этой реформы они добавили прямой долг – эквивалентный сумме, на которую валюта была обесценена в новом режиме, – ко всей земле, находящейся в собственности, и этот постоянный долг должен был со временем амортизироваться землевладельцами. Неудивительно, что недвижимость оказалась далеко не идеальной защитой от обесценивания денег, как это было во времена Веймарской республики 25 лет назад.
Последний пример, основанный на опыте 1970-х гг.: в то время запасы нефти были хорошим способом хеджирования от инфляции, поскольку толчок тогда исходил из товарного пространства. Считаете ли вы, что эта стратегия принесет пользу нефтяным гигантам, если инфляция будет расти сегодня, учитывая борьбу с изменением климата и повышение эффективности альтернативных источников энергии? И если данные – это новая нефть, как некоторые считают, может ли опыт 2020-х гг. быть обусловлен новой экономикой в условиях растущей инфляции?
Некоторые читатели могут быть весьма удивлены, увидев, что акции описываются как (несовершенное) хеджирование от инфляции. Являясь финансовыми активами сами по себе, они имеют тенденцию обесцениваться в периоды инфляции. Но эмпирические данные свидетельствуют о том, что акции действительно защищают богатство после первоначальной фазы переоценки, так как корреляция с уровнем инфляции сначала отрицательная, но затем через несколько лет становится положительной. Таким образом, в конечном итоге рынок акций адаптируется и, как правило, выигрывает от инфляции. Это также может быть связано с тем, что увеличение инфляции наказывает тяжеловесов индекса акций, которые ранее выигрывали от снижения инфляции, в то время как легкие веса в индексе выигрывают, но не влияют на общую производительность индекса.
Способность акций к защите от инфляции в долгосрочной перспективе обеспечивает хороший противовес сырьевым товарам и золоту, корреляция которых с темпами инфляции на раннем этапе положительна, но в конечном итоге ослабевает. Хотя это может быть лишь слабым статистическим доказательством, оно подкрепляет общий вывод о том, что акции ни в коем случае не проигрывают во время инфляционных эпизодов.
Таким образом, в путешествии к более высокой инфляции ставки и доходность облигаций могут быть полезными. В то время как некоторые меры политики, способствующие нормализации инфляции, могут посеять семена для нового типа беспорядков 1970-х гг. До этого могут пройти годы, если не более десятилетия. Прежде чем это произойдет, инвесторы должны попытаться насладиться поездкой.