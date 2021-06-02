Когда деньги болеют

Простой ответ на вопрос, почему экономисты и политики так одержимы инфляцией, заключается в том, что она передает богатство и власть. Экономические потери одного почти всегда являются чьей-то выгодой. Инфляция – это передача богатства от старых к молодым, от богатых к бедным, от потребителей к производителям, от кредиторов к должникам, от частного сектора в государственный сектор, от развитых стран к развивающимся странам и т. д. Именно по всем этим причинам инфляция так важна для экономистов и политиков. На самом деле это должно иметь значение для всех нас, поскольку независимо от того, растут ли цены, падают или остаются стабильными, они оказывают решающее влияние на экономику и общество в целом.