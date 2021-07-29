Макропрогноз Шредингера

Мировая экономика сегодня находится на подъеме после сильнейшего провала, вызванного пандемией. По нашим оценкам, ВВП Китая в этом году увеличится на 8,5%, еврозоны – на 4,3%, а США – на 6,5%. Но это сейчас. А что будет дальше?