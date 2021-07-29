Макропрогноз Шредингера

Макропрогноз ШредингераИменно сейчас неопределенность стала базовым фактором, с которым приходится считаться и учиться жить
Мировая экономика сегодня находится на подъеме после сильнейшего провала, вызванного пандемией. По нашим оценкам, ВВП Китая в этом году увеличится на 8,5%, еврозоны – на 4,3%, а США – на 6,5%. Но это сейчас. А что будет дальше?
Макроэкономисты оперируют довольно сложными моделями, стремясь дать как можно более точный прогноз. Но любая макромодель похожа на суп: мастерство повара многое значит, но важно и качество продуктов. В модель заходят десятки внешних (экзогенных) параметров, они прокручиваются через мясорубку системы уравнений и экспертных оценок, получается результат.
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