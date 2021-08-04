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Лоукостер от S7: перезагрузка спроса

Появление нового игрока может способствовать разгрузке Московского авиаузла
Алла Юрова , аналитик корпоративных рейтингов НРА
Е.Разумный / Ведомости

Авиакомпания S7 объявила о планах организации нового лоукост-перевозчика. Согласно озвученным планам, новая авиакомпания начнет свои полеты в середине 2022 г. Маршрутная сеть будет выстроена в средней полосе России в обход Московского авиаузла.

Обеспечение доступности региональных перелетов для широкого круга граждан на протяжении многих лет является одной из целей транспортной политики. Доходы в регионах значительно отстают от столичных. В 2020 г. среднедушевой денежный доход в Москве, по данным Росстата, составил 76 000 руб. в месяц, тогда как в Уральском федеральном округе – 37 000 руб., в Приволжском и Сибирском ФО – 28 000 руб. С учетом такой дифференциации доступные цены выглядят ключевым аспектом в стимулировании развития региональных перевозок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных