Лоукостер от S7: перезагрузка спроса

Обеспечение доступности региональных перелетов для широкого круга граждан на протяжении многих лет является одной из целей транспортной политики. Доходы в регионах значительно отстают от столичных. В 2020 г. среднедушевой денежный доход в Москве, по данным Росстата, составил 76 000 руб. в месяц, тогда как в Уральском федеральном округе – 37 000 руб., в Приволжском и Сибирском ФО – 28 000 руб. С учетом такой дифференциации доступные цены выглядят ключевым аспектом в стимулировании развития региональных перевозок.