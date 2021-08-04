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Могут ли Венгрию исключить из ЕС

Так предлагают поступить европейские чиновники в ответ на принятие страной закона «О защите детей от идей ЛГБТ»
Сергей Бирюков , директор лаборатории «Центр изучения евразийского пространства» СИУ-РАНХиГС, Новосибирск
Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня предложения об исключении Венгрии из ЕС звучат открыто от представителей общеевропейских властных инстанций. Причиной стал закон «О защите детей от идей ЛГБТ», принятый венгерским парламентом по инициативе правящей партии «Фидес» в первой половине июня. 

Накануне июльского саммита ЕС было принято осуждающее венгерский закон заявление 17 стран, подписанты которого призвали «гарантировать соблюдение европейского права». 7 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, пообещала задействовать в отношении Венгрии и ее властей «доступные ей средства». На следующий день Европарламент 459 голосами против 147 принял резолюцию, в которой назвал закон «умышленным и заранее запланированным примером постепенного демонтажа системы прав человека в Венгрии». Параллельно с инициативой об исключении Венгрии из ЕС выступил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн – признав, правда, что процедура «общеевропейского референдума» об исключении на сегодня отсутствует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных