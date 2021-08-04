Могут ли Венгрию исключить из ЕС

Могут ли Венгрию исключить из ЕСТак предлагают поступить европейские чиновники в ответ на принятие страной закона «О защите детей от идей ЛГБТ»
Сегодня предложения об исключении Венгрии из ЕС звучат открыто от представителей общеевропейских властных инстанций. Причиной стал закон «О защите детей от идей ЛГБТ», принятый венгерским парламентом по инициативе правящей партии «Фидес» в первой половине июня.
Накануне июльского саммита ЕС было принято осуждающее венгерский закон заявление 17 стран, подписанты которого призвали «гарантировать соблюдение европейского права». 7 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, пообещала задействовать в отношении Венгрии и ее властей «доступные ей средства». На следующий день Европарламент 459 голосами против 147 принял резолюцию, в которой назвал закон «умышленным и заранее запланированным примером постепенного демонтажа системы прав человека в Венгрии». Параллельно с инициативой об исключении Венгрии из ЕС выступил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн – признав, правда, что процедура «общеевропейского референдума» об исключении на сегодня отсутствует.