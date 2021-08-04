Могут ли Венгрию исключить из ЕС

Накануне июльского саммита ЕС было принято осуждающее венгерский закон заявление 17 стран, подписанты которого призвали «гарантировать соблюдение европейского права». 7 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, пообещала задействовать в отношении Венгрии и ее властей «доступные ей средства». На следующий день Европарламент 459 голосами против 147 принял резолюцию, в которой назвал закон «умышленным и заранее запланированным примером постепенного демонтажа системы прав человека в Венгрии». Параллельно с инициативой об исключении Венгрии из ЕС выступил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн – признав, правда, что процедура «общеевропейского референдума» об исключении на сегодня отсутствует.