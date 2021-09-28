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Новое явление «Глобальной Британии»

Как страна возвращается к англосаксонским заветам Уинстона Черчилля
Алексей Громыко
Nigel Roddis / Reuters

Большой пересмотр стратегии британской внешней политики был запущен по итогам знаменитого референдума о Брекзите в бытность Дэвида Кэмерона премьер-министром. Выхода Соединенного Королевства из Евросоюза мало кто ожидал, поэтому изначально никакого четкого представления о том, что страна должна делать, оказавшись за бортом ЕС, ни у кого не было. 

Какое-то время Лондон был в оцепенении, но уже при Терезе Мэй английский политический класс перешел к осмыслению нового места Британии в мире. Затем в недрах форин-офиса родилась концепция «Глобальной Британии». Ее название у многих вызывало улыбку, мол, куда Альбиону в одиночку тягаться за усиление своего влияния в мире, в котором власть ускользает даже от США. Британская империя осталась в далеком прошлом, в Содружестве наций к бывшей метрополии давно относятся без придыхания. Королевство сильно потрепали великая рецессия, Брекзит и пандемия. Всерьез стоит вопрос о перспективах территориальной целостности страны на фоне шотландского сепаратизма. Но эти констатации не отменяют того факта, что страна сохраняет глобальную атрибутику, ряд конкурентных преимуществ и главное – рудименты внешнеполитического креатива.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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