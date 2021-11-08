Россия на пути к углеродному нейтралитету

Россия на пути к углеродному нейтралитетуЧто означает принятая в РФ стратегия декарбонизации
Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Приняв долгосрочную стратегию декарбонизации, Россия заняла подобающее ей место в процессе достижения целей глобального характера по защите климата.
Фактически принятие стратегии стало результатом серьезного компромисса между государством и бизнесом, между различными группами в экспертном сообществе, отстаивающими ту или иную позицию в отношении сокращения выбросов парниковых газов.
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