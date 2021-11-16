Неубедительные размещения

В последние пару лет российские IPO стали частым явлением: Fix Price, Segezha Group, ЦИАН, «Совкомфлот», Ozon, Softline Group, «Ренессанс страхование», «Самолет», ГК «Мать и дитя», группа ГМС и другие вышли на биржу. Но лишь отдельные размещения можно назвать удачными. А теперь все чаще размещения анонсируются, а затем переносятся. В этом году таких переносов набралось столько, что есть основания говорить о тенденции.