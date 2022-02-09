Чем заменить МКС

Чем заменить МКСТаких больших станций больше не будет, зато будет много маленьких
В начале февраля стало известно, что в январе 2031 г. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует затопить Международную космическую станцию (МКС) в Тихом океане.
Несмотря на то что срок работы МКС уже неоднократно продлевался по соглашению стран – участниц программы, рано или поздно ресурс МКС будет исчерпан. Впору задаться вопросом: что будет с пилотируемыми полетами после окончания проекта? Какими будут новые космические станции?
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