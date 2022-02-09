Чем заменить МКС

Несмотря на то что срок работы МКС уже неоднократно продлевался по соглашению стран – участниц программы, рано или поздно ресурс МКС будет исчерпан. Впору задаться вопросом: что будет с пилотируемыми полетами после окончания проекта? Какими будут новые космические станции?