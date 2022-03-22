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Ситуация отнюдь не критическая

Как банки готовятся к импортозамещению в IT
Иван Карпов , вице-президент, директор по информационным технологиям «Почта банка»
Анндрей Гордеев / Ведомости

Банки и другие компании с критической IT-инфраструктурой еще пару лет назад запустили процессы по переходу на отечественный софт и оборудование. В сфере информационной безопасности ситуация с импортозамещением еще лучше: процесс перехода на отечественный софт там начался намного раньше и активно стимулировался со стороны государства и сейчас на рынке уже много российских игроков, предлагающих качественные решения в этой сфере. Однако введенные ограничения подтолкнули все компании двигаться еще быстрее, искать альтернативы и разрабатывать запасные сценарии.

Движение здесь будет идти по двум направлениям: поиск альтернатив среди российских производителей ПО и оборудования и поставщиков из других стран, которых не коснулись ограничения, прежде всего Китая. Радует, что в последние годы появились сильные российские компании-вендоры, производители серверов и другого оборудования. По ряду позиций их продукция уже может конкурировать с зарубежными аналогами. А некоторые российские компании уже сейчас выходят с предложением комплексно перевести банковское ПО на российские рельсы, опираясь на государственную поддержку. Этот процесс пока находится в начальной стадии, но, уверен, у него большие перспективы в ближайшие два-три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных