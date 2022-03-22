Ситуация отнюдь не критическая

Движение здесь будет идти по двум направлениям: поиск альтернатив среди российских производителей ПО и оборудования и поставщиков из других стран, которых не коснулись ограничения, прежде всего Китая. Радует, что в последние годы появились сильные российские компании-вендоры, производители серверов и другого оборудования. По ряду позиций их продукция уже может конкурировать с зарубежными аналогами. А некоторые российские компании уже сейчас выходят с предложением комплексно перевести банковское ПО на российские рельсы, опираясь на государственную поддержку. Этот процесс пока находится в начальной стадии, но, уверен, у него большие перспективы в ближайшие два-три года.