Ситуация отнюдь не критическая

Ситуация отнюдь не критическаяКак банки готовятся к импортозамещению в IT
Банки и другие компании с критической IT-инфраструктурой еще пару лет назад запустили процессы по переходу на отечественный софт и оборудование. В сфере информационной безопасности ситуация с импортозамещением еще лучше: процесс перехода на отечественный софт там начался намного раньше и активно стимулировался со стороны государства и сейчас на рынке уже много российских игроков, предлагающих качественные решения в этой сфере. Однако введенные ограничения подтолкнули все компании двигаться еще быстрее, искать альтернативы и разрабатывать запасные сценарии.
Движение здесь будет идти по двум направлениям: поиск альтернатив среди российских производителей ПО и оборудования и поставщиков из других стран, которых не коснулись ограничения, прежде всего Китая. Радует, что в последние годы появились сильные российские компании-вендоры, производители серверов и другого оборудования. По ряду позиций их продукция уже может конкурировать с зарубежными аналогами. А некоторые российские компании уже сейчас выходят с предложением комплексно перевести банковское ПО на российские рельсы, опираясь на государственную поддержку. Этот процесс пока находится в начальной стадии, но, уверен, у него большие перспективы в ближайшие два-три года.