Кто из G7 в итоге уступит России

Кто из G7 в итоге уступит РоссииВ ближайшие дни европейские бизнесмены предложат политикам варианты исполнения российского требования
После начала российской спецоперации на Украине темпы деглобализации ускорились – процесс распространился на сырьевые рынки. В игру по строительству новых разделительных линий оказались втянуты такие далекие от района вооруженного противостояния державы, как Китай, Индия и Саудовская Аравия, поскольку оказываются перед выбором – поддерживать стабильность американоцентричной системы или содействовать ее демонтажу.
Требование Владимира Путина о переводе расчетов за поставляемый недружественным государствам природный газ на российские рубли, сделанное 23 марта 2022 г., стало ответной реакцией Москвы на блокирование Западом ее золотовалютных резервов. Для игроков энергетического рынка такой шаг стал неожиданным вследствие двух причин. Во-первых, пересмотр действующих долгосрочных контрактов требует обоюдного согласия сторон. Во-вторых, настойчивость России воспринимается как риск в нынешней ситуации, поскольку экономика страны остро нуждается в притоке иностранной валюты для поддержки валютного курса рубля и сохранения позитивного торгового баланса.