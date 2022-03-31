Кто из G7 в итоге уступит России

Требование Владимира Путина о переводе расчетов за поставляемый недружественным государствам природный газ на российские рубли, сделанное 23 марта 2022 г., стало ответной реакцией Москвы на блокирование Западом ее золотовалютных резервов. Для игроков энергетического рынка такой шаг стал неожиданным вследствие двух причин. Во-первых, пересмотр действующих долгосрочных контрактов требует обоюдного согласия сторон. Во-вторых, настойчивость России воспринимается как риск в нынешней ситуации, поскольку экономика страны остро нуждается в притоке иностранной валюты для поддержки валютного курса рубля и сохранения позитивного торгового баланса.