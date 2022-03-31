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Кто из G7 в итоге уступит России

В ближайшие дни европейские бизнесмены предложат политикам варианты исполнения российского требования
Станислав Ткаченко , профессор СПбГУ, эксперт Валдайского клуба
ERIC PIERMONT / AFP

После начала российской спецоперации на Украине темпы деглобализации ускорились – процесс распространился на сырьевые рынки. В игру по строительству новых разделительных линий оказались втянуты такие далекие от района вооруженного противостояния державы, как Китай, Индия и Саудовская Аравия, поскольку оказываются перед выбором – поддерживать стабильность американоцентричной системы или содействовать ее демонтажу.

Требование Владимира Путина о переводе расчетов за поставляемый недружественным государствам природный газ на российские рубли, сделанное 23 марта 2022 г., стало ответной реакцией Москвы на блокирование Западом ее золотовалютных резервов. Для игроков энергетического рынка такой шаг стал неожиданным вследствие двух причин. Во-первых, пересмотр действующих долгосрочных контрактов требует обоюдного согласия сторон. Во-вторых, настойчивость России воспринимается как риск в нынешней ситуации, поскольку экономика страны остро нуждается в притоке иностранной валюты для поддержки валютного курса рубля и сохранения позитивного торгового баланса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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