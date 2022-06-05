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Куда дрейфует ДМС

Что рынок предложит тем, кто потерял корпоративную страховку
Ольга Купцова , заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах»
Андрей Гордеев / Ведомости

Уход с рынка некоторых западных компаний и экономические сложности у части предприятий среднего бизнеса стимулировали страховщиков вывести на рынок новые предложения в сфере медицинского страхования. Пока сложно говорить о масштабах сокращения рабочих мест, но тем не менее мы ожидаем, что у тысяч сотрудников перестанут действовать корпоративные договоры медицинского страхования. Для многих из них ДМС стало частью повседневной жизни, своего рода стандартом защиты, от которого они не захотят отказываться. И можно прогнозировать, что часть сотрудников высшего и среднего звена захотят купить страховки самостоятельно, как физлица.

Ранее на рынке с этим были некоторые сложности – страховщики не очень охотно продавали ДМС частным клиентам. Потому что человек, который идет покупать ДМС, обычно уже знает, что оно нужно ему прямо сейчас. Тогда для страховой компании пропадает элемент наступления случайного события (а это основа любого страхования) и возрастает риск убыточности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных