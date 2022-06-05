Куда дрейфует ДМС

Уход с рынка некоторых западных компаний и экономические сложности у части предприятий среднего бизнеса стимулировали страховщиков вывести на рынок новые предложения в сфере медицинского страхования. Пока сложно говорить о масштабах сокращения рабочих мест, но тем не менее мы ожидаем, что у тысяч сотрудников перестанут действовать корпоративные договоры медицинского страхования. Для многих из них ДМС стало частью повседневной жизни, своего рода стандартом защиты, от которого они не захотят отказываться. И можно прогнозировать, что часть сотрудников высшего и среднего звена захотят купить страховки самостоятельно, как физлица.