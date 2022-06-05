Куда дрейфует ДМС

Куда дрейфует ДМСЧто рынок предложит тем, кто потерял корпоративную страховку
Уход с рынка некоторых западных компаний и экономические сложности у части предприятий среднего бизнеса стимулировали страховщиков вывести на рынок новые предложения в сфере медицинского страхования. Пока сложно говорить о масштабах сокращения рабочих мест, но тем не менее мы ожидаем, что у тысяч сотрудников перестанут действовать корпоративные договоры медицинского страхования. Для многих из них ДМС стало частью повседневной жизни, своего рода стандартом защиты, от которого они не захотят отказываться. И можно прогнозировать, что часть сотрудников высшего и среднего звена захотят купить страховки самостоятельно, как физлица.
Ранее на рынке с этим были некоторые сложности – страховщики не очень охотно продавали ДМС частным клиентам. Потому что человек, который идет покупать ДМС, обычно уже знает, что оно нужно ему прямо сейчас. Тогда для страховой компании пропадает элемент наступления случайного события (а это основа любого страхования) и возрастает риск убыточности.