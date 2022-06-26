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Софт по индивидуальным меркам

Как повлияет уход зарубежных вендоров на кастомную разработку в РФ
Роман Алексеев , руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа компании Custis
Максим Стулов / Ведомости

Еще в мае 2020 г. государство обязало объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 2021 г. перейти на российский софт, а с 2022 г. – и на отечественное оборудование. Государство предполагало, что переход в КИИ займет 10 лет. А доля зарубежного ПО среди всего используемого в России софта с 2021 по 2026 г. должна была снизиться в 2,6 раза.

Вместе с этим аналитики ожидали увеличения доли российского ПО с 7 до 40%. По итогам 2021 г. в госкомпаниях 50–70% используемого софта должен был занимать отечественный. Но реальные цифры оказались в 2 раза ниже – 30–35%. А у отдельных корпораций – РЖД, «Транснефти» – и вовсе 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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