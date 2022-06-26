Софт по индивидуальным меркам

Софт по индивидуальным меркамКак повлияет уход зарубежных вендоров на кастомную разработку в РФ
Еще в мае 2020 г. государство обязало объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 2021 г. перейти на российский софт, а с 2022 г. – и на отечественное оборудование. Государство предполагало, что переход в КИИ займет 10 лет. А доля зарубежного ПО среди всего используемого в России софта с 2021 по 2026 г. должна была снизиться в 2,6 раза.
Вместе с этим аналитики ожидали увеличения доли российского ПО с 7 до 40%. По итогам 2021 г. в госкомпаниях 50–70% используемого софта должен был занимать отечественный. Но реальные цифры оказались в 2 раза ниже – 30–35%. А у отдельных корпораций – РЖД, «Транснефти» – и вовсе 10%.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам