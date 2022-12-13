Книга «К себе нежно» стала лидером продаж на «Литресе» в 2022 году

В 2022 г. наиболее востребованными оказались цифровые книги по психологии и мотивации, следует из рейтинга группы компаний «Литрес» (в ее состав входит одноименный сервис, ГК занимает 66% российского рынка цифровых книг). Данные учитывают продажи электронных и аудиокниг в период с 1 января по 11 декабря, уточнил «Ведомостям» представитель «Литреса». Лидером по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в сервисе «Литрес» стал бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Продажи этой книги, выпущенной в 2020 г., выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и достигли 74 000 экземпляров.