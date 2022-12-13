Книга «К себе нежно» стала лидером продаж на «Литресе» в 2022 году

Книга «К себе нежно» стала лидером продаж на «Литресе» в 2022 годуВ топ-10 также вошли «1984» Оруэлла и сразу три книги Сергея Лукьяненко
В 2022 г. наиболее востребованными оказались цифровые книги по психологии и мотивации, следует из рейтинга группы компаний «Литрес» (в ее состав входит одноименный сервис, ГК занимает 66% российского рынка цифровых книг). Данные учитывают продажи электронных и аудиокниг в период с 1 января по 11 декабря, уточнил «Ведомостям» представитель «Литреса». Лидером по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в сервисе «Литрес» стал бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Продажи этой книги, выпущенной в 2020 г., выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и достигли 74 000 экземпляров.
На втором месте – роман британского классика Джорджа Оруэлла «1984». Всего с 1 января по 11 декабря пользователи «Литрес» приобрели более 51 000 цифровых копий этой антиутопии, на 45% больше, чем годом ранее. На третьей строчке «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». Это мемуары Эдит Евы Эгер, балерины, которая в 16-ти летнем возрасте вместе со своей семьей оказалась в нацистском концлагере Освенцим (Аушвиц). Продажи этой книги выросли более, чем в два раза, до 43 000 экземпляров.
Четвертое место занял «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой, продажи этой книги выросли на 67%. Пятую строчку занял роман «Тревожные люди» шведского писателя Фредрика Бакмана, известного как автор книги «Жизнь Уве».
В топ-10 2022 г. также вошли сразу три книги Сергея Лукьяненко — «Месяц за Рубиконом» (6 место рейтинга), «Лето волонтера» (9 место) и «Три дня Индиго» (10 место). Новый роман Виктора Пелевина «KGBT+», вышедший в конце сентября, занял седьмую позицию рейтинга. Книга «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля Клейсона о том, как экономить и инвестировать, – на восьмом месте.
Самым продаваемым автором в период с 1 января по 11 декабря этого года, как следует из рейтинга «Литреса», стал Борис Акунин, на втором месте Сергей Лукьяненко, на третьем — Виктор Пелевин. Среди классиков самыми востребованными у россиян за указанный период оказались Джордж Оруэлл, Эрих Мария Ремарк, Михаил Булгаков. Данные о количестве реализованных книг указанных авторов и динамику в «Литресе» не раскрыли. В топ-5 популярных жанров произведений вошли фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.
Книги по психологии и мотивации становятся лидерами продаж не впервые, рост интереса к такой литературе был зафиксирован на маркетплейсах еще в марте этого года, писали ранее «Ведомости». Интерес россиян к таким произведениям социальный психолог Алексей Рощин объясняет психологическим стрессом, который стал массовым явлением в России в последние три года. Сначала, по его словам, катализатором была пандемия — люди столкнулись с неизвестным вирусом, сейчас это – СВО и связанные с ней события.
«Люди пытаются справиться с этим стрессом. Всеми возможными средствами, а книга – наиболее доступное из них. Прием у психолога и тренинги стоят дороже», — поясняет он.
Читающая аудитория – это те люди, которые наиболее остро воспринимают все события, в первую очередь – происходящее на Украине, и с помощью книг по психологии они пытаются справиться со стрессом, осмыслить и отрефлексировать все это, считает социолог Денис Волков.