В России увеличилось количество контрафактных книг

«Эксмо-АСТ» уже обнаружила более 200 карточек контрафактных книг на маркетплейсах, говорит представитель издательской группы. Он привел в пример нелегальные бумажные копии романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и нон-фикшн-бестселлеры «Продавец обуви. История компании Nike» Фила Найта и «Думай медленно... Решай быстро» Даниэля Канемана, обнаруженные на Wildberries. Цены на них варьируются в диапазоне от 459 до 600 руб., убедился корреспондент «Ведомостей», но самих книг уже нет в наличии. Цены издателей на эти наименования на маркетплейсах составляют от 603 до 1482 руб.