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В России увеличилось количество контрафактных книг

Одной из основных площадок их дистрибуции стали маркетплейсы
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Контрафакт в основном отпечатывают в Средней Азии / Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние несколько месяцев выросло количество контрафактных бумажных книг, рассказал «Ведомостям» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Большой объем их продаж, по его словам, идет через маркетплейсы. Тенденцию подтверждает руководитель направления трейд-маркетинга издательской группы «Альпина» Светлана Колесникова.

«Эксмо-АСТ» уже обнаружила более 200 карточек контрафактных книг на маркетплейсах, говорит представитель издательской группы. Он привел в пример нелегальные бумажные копии романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и нон-фикшн-бестселлеры «Продавец обуви. История компании Nike» Фила Найта и «Думай медленно... Решай быстро» Даниэля Канемана, обнаруженные на Wildberries. Цены на них варьируются в диапазоне от 459 до 600 руб., убедился корреспондент «Ведомостей», но самих книг уже нет в наличии. Цены издателей на эти наименования на маркетплейсах составляют от 603 до 1482 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных