Аналитика / Конъюнктура
Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Конъюнктура: Магия цифры

Как выглядит российский «социализм 2.0»

Постсоветская власть плюс цифровизация всей страны
Константин Симонов

Довольно сложно не обратить внимание на тот акцент, который наша власть делает на цифровой экономике. Уже не скрывается, что это новая попытка вернуть тотальное экономическое планирование. Занятно, что раньше об этом активно рассуждали «народные экономисты». Уверявшие, что плановая экономика социализма проиграла только потому, что она не могла правильно все посчитать. Ну не было у СССР технологий сбора и обработки больших массивов данных. Не было, проще горя, суперкомпьютера. А теперь вот есть.

Постепенно же эти идеи дошли до самого верха и нашли полное понимание. И даже овладели умами российской бюрократии и лиц, принимающих решения. Потому что органично вписались и в ощущения кризиса капитализма, и в осознанное или подсознательное желание исторического реванша. Получается ведь уже не надоевшее догоняющее развитие, а неожиданный обгон других стран на повороте. Истории про великое планирование, межотраслевые балансы – один из мощнейших мифов про советскую экономику. А теперь выходит, что все было не зря и теперь уже Запад будет бежать за нами. Ведь у нас опыт планирования, он наложится на big data и даст нам преимущество.

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